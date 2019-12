El mundo de la música llora la muerte de Marie Fredriksson

Luego de que se conociera la noticia del fallecimiento de Marie Fredriksson, a los 61 años, el mundo de la música llora su muerte. La cantante, vocalista del dúo sueco de pop rock Roxette, murió tras una larga batalla contra el cáncer. Se lo diagnosticaron en 2002.

Desde entonces ha pasado por varias fases y cada una de ellas le dejó alguna secuela: problemas de visión, sordera por un oído, dificultades para moverse e incluso pérdida de memoria.

“Con gran tristeza anunciamos que una de nuestras artistas más grandes y queridas ha fallecido”, informó la gerente de prensa de la banda, Marie Dimberg, a través de un comunicado.

El documento resalta el “gran legado musical” que ha dejado la artista, así como “su maravillosa voz, fuerte y a la vez delicada”.

Habitualmente, cuando las personas que han dejado su huella en un periodo de la historia con himnos mundialmente conocidas, se van, casi automáticamente sus más fieles seguidores comparten los mejores momentos de sus vidas. Junto a las canciones que dejan atrás, es lo que les mantiene presentes aún cuando no están.

Primeros años

Nacida en 1958 en una pequeña ciudad del noreste de Suecia llamada Össjö, Marie mostró su amor por la música desde muy pequeña. Durante su modesta infancia en compañía de sus padres, Gösta e Inez, y sus cinco hermanos, la vocalista de Roxette aprendió a tocar el piano y a cantar casi a la vez que a sumar.

Tal era su pasión por la música, que sin haber llegado a cumplir los 10 años, ya había formado Renat, su primer grupo de música. Según ella misma explicaba, había sido una banda inspirada en las canciones de míticos grupos como los Beatles, los Rolling Stones o Led Zeppelin, algunos de sus grandes referentes de la época.

Éxitos internacionales

Fredriksson y Per Gessle formaron el dúo de pop rock en 1986 y se dieron a conocer en todo el mundo a fines de los 80 cuando lanzaron su mítico álbum “Look Sharp!”.

Los éxitos globales del dúo sueco siguieron en 1991 con el lanzamiento de su tercer álbum, “Joyride” y con éxitos como “The Look” y “It Must Have been Love”.Este último aparecía en la película “Pretty Woman”.

A lo largo de su carrera Roxette ofreció más de 550 conciertos, vendió más de 75 millones de discos y alcanzó cuatro números uno en la lista Billboard estadounidense.

Junto a Gessle fueron la primera banda de habla no inglesa en grabar un unplugged para MTV. En 1986 grabaron su primer sencillo, “Neverending Love”, que fue el primer Top Ten del dúo en su país natal. El primer álbum de Roxette logró el éxito local que los llevó a vender más de 200.000 copias en Suecia.

La lucha detrás de la rebelde Marie Fredriksson

Recientemente Fredriksson publicó una biografía, “Listen to My Heart” (Escuchar mi corazón, igual que uno de sus grandes éxitos, pero cambiando una palabra, Listen to Your Heart). En el libro, editado en español por

Cúpula, habla del proceso de su enfermedad y de otros episodios que marcaron su vida. Por ejemplo, se detiene en su gran tragedia infantil. Cuando sólo tenía ocho años, su hermana, Anna-Lisa, falleció en un accidente de tráfico.

Fredriksson señala que ese episodio le marcó profundamente y le ayudó a tener un espíritu resistente y combativo. Una actitud que conservó hasta el final de sus días.

Marie Fredriksson mostró su amor por la música desde muy pequeña.

5 CANCIONES ICÓNICAS DE ROXETTE

1. It Must Have Been Love (1987)

2. Spending My Time (1990)

3. Listen To Your Heart (1988)

4. The Look (1988)

5. Joyride (1991)