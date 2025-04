Fallece el cantante cochabambino Luis Carrión, autor de “Elizabeth” y “Quién dime quién”

Reportan el fallecimiento de Luis Carrión, icónico cantante de la Kullawada y autor de “Quién, dime quién, te amo más que yo. Ahora, callas y te humillas porque nadie te adoró. Ya no pienses más en mí, porque no he de volver y si algún recuerdo tienes quiérelo, consérvalo”, uno de sus grandes éxitos.

La voz de cantante cochabambino se apagó la madrugada de este martes a los 78 años. Obtuvo más de 100 reconocimientos, galardones nacionales e internacionales. Entre sus composiciones exitosas están “Juventud”, “Elizabeth” y otras.

“Descansa en paz Querido Luchito. Luis Carrión tu música, carisma y tu gran humanidad quedan como un gran legado entre tu familia, amigos, y tus seguidores…vuela alto querido amigo...”, posteó, en sus redes sociales, Wilson Molina.