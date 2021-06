El boom del poder chuto

¿Los “chuteros” están gobernando hoy Bolivia? A primera vista, no resultaría exagerado para un recién llegado suponer algo así. Se sabe que cuando alguien goza de demasiado poder en un país, entonces puede imponer su voluntad sobre toda autoridad. También puede ser ajeno a las leyes y restricciones que priman para el resto de los ciudadanos. ¿A qué se deberá el notorio poder chuto en tiempos de bajón económico y pandemia?

Los chuteros pueden dictar sus propias normas. Pueden tomar, según sus necesidades y cálculos, territorios y bienes de terceros o áreas fiscales. Tienen la facultad, incluso, de realizar acuerdos y negocios internacionales. Pueden portar armas, tener licencia para usar la fuerza y hasta para matar. Tienen bajo su mando a miles de personas dedicadas a diversos oficios funcionales a este poder. Y, por supuesto, muy probablemente son parte de las negociaciones con actores políticos, especialmente en tiempos preelectorales.

En meses recientes, los chuteros, o traficantes bolivianos de automóviles ilegales han hecho gala de esas facultades. Sabido era, sí. En toda Bolivia y buena parte de los países vecinos ya son muy bien conocidas esas prácticas.

Abundan los reportajes de prensa y televisión que muestran con lujo de detalles rutas y modus operandi. Eso sí, en estos tiempos, lo novedoso han sido los nuevos picos que se han alcanzado. Una especie de incontenible boom del poder chuto. ¿Qué fenómeno está acicateando ese boom chutero?

Violencia organizada

El 10 de junio, en Patacamaya, a escasos 95 kilómetros de La Paz y a 127 de Oruro, una patrulla militar fue emboscada por estos contrabandistas de vehículos. Diversos videos que circularon por las redes muestran cómo los agresores primero bloquearon el paso del motorizado. Luego, rompen los vidrios, golpean y persiguen a tres militares. Finalmente vuelcan la camioneta y la incendian.

“La camioneta en la que se transportaban los efectivos militares fue interceptada de manera violenta por comunarios y chuteros que se dedican al contrabando —señaló una nota de prensa del Ministerio de Defensa—. El informe brindado por efectivos militares dio cuenta de que el vehículo en el cual se transportaban fue apedreado e intencionalmente volcado, estos criminales sustrajeron inicialmente armamento militar y también celulares”.

Las autoridades debieron luego proceder a operativos especiales para recuperar el armamento. Los enfrentamientos datan ya de varios años, pero al principio se produjeron como defensa de los comerciantes ante los operativos y en confines fronterizos. Ahora se han registrado ataques y cada vez más cerca de urbes importantes.

whatsapp_image_2021-06-16_at_12.09.05.jpg En 2018 un militar fue asesinado por contrabandistas en la población de Huachacalla. ABI

Sin ley que valga

Las normas ya resultaron un obstáculo mucho menor y su violación llegó a ser alegre, multitudinaria y descarada. Mientras diversas autoridades departamentales y municipales emitieron restricciones frente a una nueva ola de la pandemia de Covid-19, dos sonadas fiestas chuteras hicieron noticia internacional. Entre el 30 de abril y el 3 de mayo, Sabaya, una de las “capitales chuteras”, celebró la fiesta de San Felipe. El 3 de mayo la fiesta fue animada por la banda alemana Mr. President.

Algo similar sucedió a 28 kilómetros de aquella población, en Huachacalla, entre el 2 y el 6 de junio. Esta vez la banda estrella fue la también alemana Modern Talking. Celebraban Corpus Cristi y la fiesta de San Antonio de Padua en lo que parecía ser otra directa apuesta a que el coronavirus no existe.

Sabaya y Huachacalla se hallan sobre la ruta Oruro-Pisiga, a menos de media hora de la frontera con Chile. Se calcula que, en cada caso, los pasantes que apadrinaron los festejos gastaron más de 150 mil dólares. ¿Cuál la fuente de tanta alegría?

“La opulencia de quienes se dedican a este negocio no resulta nada disimulada. Por ejemplo, una práctica frecuente radica en los nombres con los que bautizan los edificios denominados ‘cholets’, especialmente en la ciudad de El Alto. Así como quienes han hecho dinero con oro llaman Tipuani a su cholet, nombres como Transformer, Challapata o Caldina identifican el otro negocio”.

Leyes propias

Los chuteros de estos tiempos no solamente se imponen, incluso violentamente, a las autoridades y desprecian leyes y normas de todo nivel. También tienen sus “territorios liberados” donde rigen sus leyes con tenores, códigos y marcas propios.

“Hay municipios donde los alcaldes y concejos han optado por permitir la circulación de autos chutos cobrando un tributo interno —dice Juan Aguilera (nombre ficticio), quien ha trabajado para una agencia de cooperación en diversos municipios del país— En otros casos, funcionan hasta placas propias, por ejemplo, en Roboré, en Cobija y San Matías, bajo la figura de zona franca. Ahí los autos ilegales pueden circular con autorizaciones locales en la zona ‘mientras regularizan su situación’. En Caranavi, hace años había plaquitas naranjas, no sé si seguirán”.

Los “territorios liberados” o semiliberados abarcan cada vez más zonas del país. Sabido es que El Alto y Oruro, la segunda y quinta ciudades más pobladas de Bolivia, conforman, junto a la chilena Iquique, el triángulo de oro del negocio.

“Oruro y El Alto son los puertos secos del contrabando, pero sobre todo de los chutos —dice Aguilera—. Allí, todo documento o ajuste mecánico se arregla, todo se consigue, todo se tramita, todo se ofrece y allí están algunas de las principales ferias de autos ilegales de las que ninguna autoridad se da por enterada”.

Pero, además, en el último año, tras un bajón entre 2018 y 2019, se han consolidado poblaciones y rutas donde la circulación de autos chutos es de lo más normal. Según informes del propio Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, actualmente funcionan 10 ferias de autos ilegales repartidas en al menos nueve ciudades, entre grandes e intermedias. Incluso, otra sorpresa de temporada, ferias que en años anteriores habían sido desarticuladas, como la célebre de Challapata, resurgieron entre polvo y caseríos. Mientras los salares funcionan como la gran autopista de las caravanas de contrabandistas.

Sin embargo, hay más zonas chutas en el país. Entre el 24 y el 25 de mayo, personal de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) decomisó 33 vehículos indocumentados de alto tonelaje en la zona Plahipo, carretera Potosí-Tarija. “En el lugar ubicado en un área periurbana de la ciudad de Potosí se encontraron 33 vehículos, entre ellos 11 volquetas, ocho tractocamiones, dos camiones, tres camionetas, dos camiones cisterna, un minibús, tres automóviles y dos camiones grúa”, informó la presidenta de la ANB Karina Serrudo.

“Hoy pareciera que hay chutos en todos los pueblos y no sólo en Potosí —dice Fernando Astorga, un empresario que en décadas pasadas fue importador de maquinaria industrial—. En La Paz, los he visto en la zona de Luribay, gran parte de los Yungas está plagada de autos chutos. Pero lo llamativo es ver cómo también están como acumulando en pueblitos. Hay unas rutas medio improvisadas que rodean La Paz por donde pasan caravanas de estos autos y los guardan en algunos municipios rurales. En otros departamentos, en muchos pueblos por las noches sale gente a vender gasolina en botellas plásticas, obvio, para venderla a los chutos”.

whatsapp_image_2021-06-16_at_12.08.17.jpg Los recintos donde se acumulan cientos de vehículos que serán comprados antes de su traslado ilegal a Bolivia. EFE

Ruedas de negocios

La expansión chuta va más allá de lo geográfico y de las conexiones que en Iquique articulan clanes peruanos, bolivianos y árabes. Porque no sólo Mr. President y Modern Talking dan el toque tecno a este pujante sector a prueba de crisis económicas y pandemias, por ahora. Las redes sociales se han convertido en una vitrina y rueda de negocios chutos. La cantidad de grupos y la claridad de las ofertas dan otra pauta del boom de los autos indocumentados que inundan Bolivia. ¿Por qué tanta oferta de autos “recién llegados” en las redes?

En la oferta destacan especialmente las marcas japonesas y coreanas. Hay casos en los que la oferta incluye plantillas programadas donde se ajusta el precio según las preferencias del cliente. “Nissan Wingroad, recién llegados, seminuevos, 3.000 s/n (sin papeles)”, “Vendo ya nomás Noah recién llegaditoooo, precio 3.400 sólo expedicoon”, son dos de los anuncios del Grupo Chuteros La Paz-El Alto. Su logo incluye una foto del galpón donde almacenan su mercadería.

Según las fuentes, están de moda vagonetas Toyota modelos Noah e Ipsum, notablemente usadas en el transporte interprovincial e interdepartamental. Pero también hay oferta por modelos preferidos en temporadas pasadas como los Mitsubishi Pajero y los Toyota Caldina y Corolla.

“Incluso traen autos a 1.500 dólares para que sean ‘canibalizados’ o ‘charqueados’ acá como fuente de repuestos y autos siniestrados que han sido puestos a punto en Chile —dice Astorga—. En Iquique ya quedan si les darán documentos ‘gemeleados’ o ‘clonados’, es decir que corresponden a otro auto legal. Eso sube el precio en 2 mil dólares, también sube si la entrega es ‘puerto a puerta’ o si viaja con el auto el interesado, a manera de copiloto”.

Así, por alguna razón especial, en medio del boom, hay personas que aceptan el riesgo de tener vehículo con documentación falsificada. Un movimiento socioeconómico que probablemente en estos tiempos de creciente desempleo suma la labor de miles de personas. Propietarios de depósitos y refugios, mecánicos, chapistas, proveedores de vituallas, abogados, tinterillos, campanas, programadores y hasta grupos de choque.

“Hay pueblos enteros que viven de esto —explica Aguilera—. Al menos en la frontera con Chile casi nada más se puede hacer que contrabandear, no siembran casi nada, no tienen ganado, no producen prácticamente nada”. Pueblos enteros que pueden garantizar la victoria en alcaldías y hasta departamentos. Influencia económica que puede financiar campañas. ¿Algo más en medio del boom chutero?

whatsapp_image_2021-06-16_at_12.11.21.jpg Cerca de los salares los traficantes de automóviles y otra mercadería transitan masivamente. APG

¿La causa del boom?

Entre 2019 y 2021, en cuatro oportunidades, asambleístas del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) lanzaron proyectos de ley para nacionalizar los autos indocumentados. Según reportes del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, en ese periodo la cantidad de autos ilegales se duplicó en el país hasta superar los 200 mil.

Paralelamente, las fuerzas de control fueron replegadas en diversas zonas y su capacidad de reacción fue notoriamente restringida. Ya en la campaña electoral de 2019, el MAS anunció su propósito de recaudar un significativo monto de dinero con los impuestos de dicha “nacionalización”.

“Seguramente hubo algún trato político para que haya esta fiesta de los chutos —añade Aguilera—. Es impresionante, un día dormimos en un campamento cercano a Huachacalla. En la madrugada me despertó un temblor en el suelo. Como es zona volcánica, pensé en algo sísmico, pero uno de los ayudantes me preguntó si quería ver ‘el tren’. Cuando salimos, era un convoy de 10 o más camiones cada uno con cuatro o más autos. Es un negocio tremendo, pero no olvidemos que suma también autos robados y se emparenta con varios otros tipos de tráficos”.