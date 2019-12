13 cosas que debes saber sobre el “viernes 13”

Hoy es viernes 13, considerado por las personas supersticiosas como un "día de mala suerte", en el que se debe evitar hacer negocios, viajes importantes, y otras acciones. Incluso existen quienes tienen fobia inexplicable al número 13.

Conoce 13 datos curiosos sobre el origen, supersticiones e influencia en el cine, la literatura y otros datos en esta curiosa lista sobre “viernes 13”.

1. ¿Cómo inició el miedo?

La verdadera histeria por el viernes 13 comenzó en el siglo XX. Muchos se remontan al libro de Thomas Lawson, “Friday, the Thirteenth” (Viernes Trece), que trata sobre un corredor de bolsa que elige este día para hacer colapsar deliberadamente el mercado de valores. Un año después, en 1908, The New York Times se convirtió en uno de los primeros medios de comunicación en reconocer las supersticiones del viernes 13.

2. Romanos

Antes de Cristo, los romanos temían al número 13, pues esta cifra estaba relacionada directamente con la muerte, por lo que macaron el tiempo con 12 meses, 12 horas, etc.

3. Muerte de Jesús

En el sentido religioso, la última cena, antes de la crucifixión en día viernes de Jesús, se reunió con 12 apóstoles y más él había un total de 13 personas.

Además en el libro del Apocalipsis de la biblia el capítulo 13 hace referencia al anticristo.

4. Carta de la muerte

En el Tarot, la carta número 13 es la de la muerte. Y los antiguos egipcios relacionaban el número 13 con el final de la escalera, lugar donde el alma por fin alcanzaba la eternidad.

5. Caída de los Templarios

En la edad media, el viernes 13 de octubre de 1307, bajo la corona de Felipe IV, “La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón”, más conocidos como “Los caballeros Templarios”, fueron perseguidos por toda Francia por la “Santa Inquisición”. Fueron arrestados y quemados en la hoguera por “las celebraciones paganas y la práctica de la herejía”. Desde entonces el viernes 13, asociado a esa tragedia, fue sentenciado como el día de la mala suerte.

6. Influencia en el cine y literatura

En los 80, el director estadounidense Sean S. Cunningham aprovechó el terror de los más supersticiosos para crear "Viernes 13", la conocida película de terror en la que un niño llamado Jason muere ahogado y desencadena una serie de crímenes. El filme se estrenó el viernes 13 de junio de 1980 y convirtió a Jason Voorhees en uno de los principales personajes de terror de la historia del cine. La película se inspiró en el libro de 1907, llamado Viernes, el XIII, publicado por Thomas Lawson.

7. Fobias a la fecha y número 13

Triskaideikafobia es el nombre científico para la fobia de las personas que padecen de un miedo irracional al número 13. Quienes específicamente tienen aversión al viernes 13 padecen de paraskevidekatriafobia o parascevedecatriafobia.

8. Arquitectura

Existen edificios, hoteles y hospitales en el mundo que omiten el piso, puerta o sección 13

9. Accidentes de tráfico

Un estudio publicado en el 'British Medical Journal' hace más de dos décadas comparó las estadísticas de accidentes de tráfico entre los años 1989 y 1992 y llegó a la conclusión que en los días marcados en el calendario como viernes 13 los accidentes de aumentaban en un 52%.

10. Menos accidentes laborales

Un estudio por el Centro Holandés sobre Estadísticas para Seguros (CVS) de 2008 mostró que cada vez que el día 13 coincide en viernes descendía el número de accidentes laborales. "Principalmente, porque la gente tiene más cuidado o, simplemente, porque opta por quedarse en casa".

11. Algunas supersticiones

Sentar a 13 personas en una mesa, es señal de mala suerte. Existe la creencia que los viernes 13 se debe evitar hacer compras, invertir dinero, viajar e incluso salir a trabajar.

12. Una vez al año

Por los menos una vez al año los supersticiosos temerán la llegada del viernes 13 ya que al menos una vez al año existe esta fecha en el calendario.

13. Otros días de “mala suerte”

En muchos países también se considera un día de mala suerte los martes 13.