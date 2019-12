Personajes que fallecieron en 2019

Desde la ganadora del Nobel de Literatura Toni Morrison al icónico diseñador Karl Lagarfeld, pasando por la coreógrafa cubana Alicia Alonso, estas son algunas de las muertes más relevantes de 2019.

Enero

21: El futbolista argentino Emiliano Sala, de 28 años, muere cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló en el Canal de la Mancha.

26: El compositor de bandas sonoras francés Michel Legrand, que ganó tres Óscar y creó clásicos como "Yentl" (1983), fallece a los 86 años.

Febrero

7: El veterano actor británico Albert Finney, ganador de tres Globos de Oro, muere a los 82 años.

16: Bruno Ganz, el actor suizo, conocido por su papel de Adolf Hitler en "El Hundimiento" (2004), muere a los 77 años.

19: La leyenda de la alta costura Karl Lagerfeld, director artístico de Channel, fallece a los 85 años.

21: Stanley Donen, director estadounidense de clásicos de Hollywood como "Bailando bajo la lluvia" (1952) muere a los 94 años.

28: El compositor y director de orquesta estadounidense-alemán Andre Previn, ganador de 10 Grammys y de 4 Óscar, muere a los 89 años.

Marzo

4: El actor estadounidense, Luke Perry, muere a causa de un infarto a los 52 años.

4: El médico, escritor y crítico literario suizo, Jean Starobinski, fallece a los 98 años.

4: El líder de la banda británica The Prodigy, Keith Flint, se suicida a los 49 años.

9: El maestro de la literatura marfileña, Bernard Dadie, muere a los 103 años.

22: Scott Walker, cantante estadounidense que influenció a numerosos músicos, desde David Bowie a Alex Turner, fallece a los 76 años.

29: La francesa Agnes Varda, una de las primeras directoras de cine, muere a los 90 años.

Abril

17: El expresidente peruano Alan García, de 69 años, se suicida para evitar ser arrestado por acusaciones de soborno, que él niega haber cometido.

Mayo

7: Jean Vanier, el fundador canadiense del Arca, asociación para personas con discapacidad intelectual que se expandió por todo el mundo, fallece a los 90 años.

13: La leyenda de Hollywood Doris Day muere a los 97 años.

16: Ieoh Ming Pei, arquitecto chino-estadounidense de estructuras tan emblemáticas como la pirámide del museo del Louvre de París, fallece a los 102 años.

20: El tricampeón de Fórmula 1 austriaco, Niki Lauda, muere a los 70 años.

23: La escritora de libros infantiles e ilustradora británica Judith Kerr fallece a los 95 años.

Junio

1: El futbolista español José Antonio Reyes (35 años) muere en un accidente de coche.

13: Tras varios años en lucha contra el cáncer, la actriz Edith González falleció a los 54 años.

15: El director de cine y de ópera italiano Franco Zeffirelli fallece a los 96 años.

17: El expresidente islamista egipcio Mohamed Mursi, derrocado en 2013 tras un año en el poder, muere en prisión a los 67 años.

17: La heredera y dama de sociedad estadounidense Gloria Vanderbilt muere a los 95 años.

26: Max Wright, el actor que dio vida al personaje de Willie Tanner en la serie de televisión Alf, murió a los 75 años luego de una larga batalla contra el cáncer.

29: Muere a los 86 años el dibujante humorístico argenitno Guillermo Mordillo.

Julio

6: El músico y cantautor brasileño Joao Gilberto, pionero de la bossa nova, fallece a los 88 años.

6: El joven actor protagonista de Jessie y Los Descendientes falleció a la edad de 20 años. Cameron Boyce era uno de los rostros juveniles más famosos de Disney Channel de la última década.

16: El cantante sudafricano Johnny Clegg muere a los 66 años a causa de un cáncer.

17: Andrea Camilleri, el escritor italiano creador del detective siciliano Montalbano, fallece a los 93 años.

22: Ex primer ministro chino Li Peng, en el poder durante la represión de la revuelta de Tiananmen de 1989, muere a los 90 años.

25: El presidente más viejo del mundo, el tunecino Beji Caid Essebsi, muere a los 92 años, justo antes de terminar su primer mandato.

Agosto

5: La escritora estadounidense Toni Morrison, la primera afroamericana que ganó el premio Nobel de Literatura, fallece a los 88 años.

10: El financiero estadounidense Jeffrey Epstein (66 años) es hallado muerto en la cárcel, al parecer tras haberse suicidado, antes de que fuera juzgado por las acusaciones de explotación y tráfico sexual de menores.

12: El artista marfileño DJ Arafat muere en un accidente de motocicleta a los 33 años.

16: Fallece a los 79 años el actor Peter Fonda, conocido por la película "Easy Rider" (1969).

17: Jacques Diouf, diplomático senegalés, director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 1994-2011, fallece a los 81 años.

Septiembre

3: El fotógrafo alemán Peter Lindbergh, que lanzó las carreras de supermodelos como Naomi Campbell y Cindy Crawford, muere a los 74 años.

6: El líder autocrático de Zimbabue Robert Mugabe, expulsado del poder por los militares en 2017 tras 37 años en el cargo, fallece a los 97 años.

8: El cantante español Camilo Sesto murió en Madrid a los 72 años. Se reveló que sus últimas semanas de vida estuvo internado en un sanatorio de la capital española por una complicación renal que lo aquejaba.

9: Muere a los 94 años el fotógrafo documentalista suizo Robert Frank.

19: El tunecino Zine El Abidine Ben Ali, primer líder que fue derrocado del poder a raíz de la Primavera Árabe en 2011, muere exiliado en Arabia Saudita a los 83 años.

26: Jacques Chirac, presidente francés de 1995 a 2007, fallece a los 86 años.

28: El cantante mexicano José Rómulo Sosa, mejor conocido como José José, murió el sábado 28 de septiembre a los 71 años. El estado de salud de El Príncipe de la Canción se deterioró por diversos factores en los últimos años y principalmente después de que le fue detectado un tumor cancerígeno en el páncreas en 2017.

30: La cantante de ópera estadounidense Jesseye Norman muere a los 74 años.

Octubre

6: Fallece con 80 años Ginger Baker, batería y cofundador del grupo de rock británico Cream.

17: Alicia Alonso, la leyenda cubana del ballet que siguió dando clases ya nonagenaria, fallece a los 98 años.

17: El influyente legislador estadounidense Elijah Cummings, en el centro de la investigación de juicio político del presidente Donald Trump, fallece a los 68 años.

23: La campeona paralímpica belga Marieke Vervoort, que padecía una enfermedad muscular degenerativa, muere por eutanasia a los 40 años.

26: Robert Evans, famoso por ser el productor de películas icónicas como Chinatown, Marathon Man y El Padrino, murió a los 89 años.

Noviembre

2: La célebre cantante y actriz suiza naturalizada francesa Marie Laforet, fallece a los 80 años.

2: El famoso astrólogo de origen boricua Walter Mercado murió a los 87 años en un hospital de San Juan, Puerto Rico, a causa de una falla renal.

14: El cineasta croata, sobreviviente del Holocausto, murió por insuficiencia cardíaca a los 87 años. Branko Lustig consiguió dos premios Óscar a Mejor Película, uno por La Lista de Schindler en 1994 y otro por Gladiador en 2001.

24: Clive James, presentador, escritor crítico y poeta australiano, muere a los 80 años de leucemia.

30: El director de orquesta letón Mariss Jansons, de renombre mundial, muere a los 76 años.

Diciembre

8: El expresidente de la Fed (Reserva Federal, el banco central estadounidense) y figura histórica de las finanzas, Paul Volcker, fallece a los 92 años.

9: La cantante del grupo Roxette, Marie Fredriksson, murió la mañana del 9 de diciembre a causa de un tumor cerebral que le fue diagnosticado desde 2002.

12: El actor de "Do The Right Thing" y "Moonstruck", Danny Aiello, murió a los 86 años, en una clínica de Nueva Jersey, donde ingresó de forma repentina.

14: La actriz fetiche del cineasta Jean-Luc Godard, Anna Karin, muere a los 79 años.

18: La actriz Claudine Auger, la primera chica Bond francesa, murió a los 78 años de edad en su casa en París. También es recordada por su participación en Thunderball en 1965.

21: El diseñador francés de origen italiano, Emanuel Ungaro, muere a los 86 años de edad.

23: El general Ahmed Gaid Salah, jefe de gabinete del ejército argelino que se convirtió en el hombre fuerte del país después de la renuncia del presidente Abdelaziz Bouteflika, fallece a los 79 años.