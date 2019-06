La gente duerme para sacar cédula; demanda aumentó por tres motivos

Tres sedes del Servicio General de Identificación Personal (Segip) colapsaron en la última semana, a tal punto que los usuarios tienen que dormir en el piso y carpas en Quillacollo para sacar su cédula.

“He dormido para recibir una ficha. Si quieres estar entre los primeros tienes que venir un día antes. El documento es para mi hijo, tengo que viajar”, dijo Pamela Garro.

Garro indicó que intentó acceder a atención preferencial pero sin éxito, debido a que ese beneficio se aplica para mamás con niños menores de 2 años y su hijo tiene 4.

El director departamental del Segip, Eliodoro Michel, señaló que la demanda de trámites aumentó por tres motivos: la inscripción al Sistema Único de Salud (SUS), el inicio del proceso de empadronamiento y los Juegos Estudiantiles Plurinacionales.

Quillacollo

El punto más crítico del Segip se encuentra en valle bajo, en Quillacollo. La fila de personas que aguardan su turno para hacer sus trámites parece interminable. Decenas de comunarios de la zona andina manifestaron que acuden a la sucursal porque está cerca.

“Me indican que hay una lista de personas que serán atendidas el lunes y que me pueden anotar para el martes”, comentó Elizabeth Cuevas.

Ciudad

La situación es similar en el Segip en la ciudad, en las instalaciones del cine Center. Michel subrayó que en las centrales se aplican diferentes métodos de trabajo con el fin de evitar las filas.

Cupos

El director del Segip precisó que a diario hay más de 50 operadores atendiendo un promedio de 2 mil trámites y adelantó que ampliarán el número a 2.500 desde la siguiente semana.

Unos 900 documentos se emiten en la central, 150 en el Center, 150 en la zona sur, 150 en Quillacollo, 50 en Sacaba, 100 en Chimoré, 100 en Punata y el resto son de Colcapirhua y Aiquile.

El funcionario mencionó que los datos no son exactos y dependen de la cantidad de personas interesadas en acceder a los documentos.

“La afluencia incrementó desde finales de 2018, pero va a reducir desde el lunes, ya que el sistema cambiará. Generalmente hay épocas en las que hay alta concurrencia, eso suele ser a inicio de año, antes de pago del bono Juancito Pinto y en vacaciones”, detalló.

Controles

El funcionario sostuvo que con la finalidad de evitar que los tramitadores se aprovechen de la gente que acude la institución se comenzó a implementar controles.

“El jueves y el viernes el personal trabajó desde las 23:00 para sacar de la fila a vecinos y otras personas que no portaban su boleta de depósito bancario y los requisitos”, dijo.

Michel contó que otra medida que aplicaron es comenzar la atención más temprano, a las 4:00. Además, de fijar hora para que las personas no esperen en la fila.

Sin embargo, la metodología no es sostenible porque la cantidad de recursos humanos es insuficiente.

Consultado sobre las razones por las que no se contratarán más operadores, el director departamental afirmó que esa alternativa no es viable porque el presupuesto no alcanza. De la misma manera, de momento descartó la posibilidad de abrir más oficinas descentralizadas.

Atención preferencial

En las oficinas centrales de la entidad existe atención preferencial para algunos grupos vulnerables: adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, enfermos y niños menores de 2 años. Por día unas 100 personas se benefician con este sistema.

Protestas y quejas

En la semana se registró al menos tres bloqueos esporádicos por la falta de fichas en las oficinas de Segip en la ciudad. En Quillacollo, incluso, un grupo de usuarios retuvo por 20 minutos a los operadores para lograr un cupo y tramitar su cédula de identidad.

APUNTE

Internet optimizó trámite de licencia

El director departamental del Segip, Eliodoro Michel, informó que el sistema de facturación virtual de reserva de ticket para realizar el trámite de licencia de conducir redujo las filas, pero puntualizó que no todos los conductores lo emplean razón por la que mantienen la metodología analógica.

“Por día otorgamos entre 370 a 400. La atención es mixta, porque mucha gente no está acostumbrada a manejar las aplicaciones a pesar de que cuentan con celulares modernos”, aseveró Michel.

El Segip habilitó seis oficinas para que los conductores accedan al servicio. El más concurrido es el que está en Colcapirhua. El costo para las categorías A, B y C es de 225 bolivianos.

Asimismo, recordó que la entidad también emite cédulas para ciudadanos extranjeros y certificaciones de identificación personal, éstas son gratuitas y sirven generalmente para hacer trámites en Derechos Reales.