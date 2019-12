Comerciantes usan parqueo tarifado para instalar puestos

Un centenar de comerciantes ocupan áreas de parqueo tarifado en las calles Ismael Montes, Brasil, Esteban Arze y la avenida Aroma para vender una variedad de mercadería. Por lo que, contravienen la Ordenanza No. 4398/2012, que regula el estacionamiento en vías públicas y la Ley de Mercados 48/2014 que ordena el comercio, cuestionó el concejal Edwin Jiménez.

“La gente ya no puede caminar recto, tiene que estar esquivando los puestos porque las aceras y algunas vías están ocupadas por los comerciantes. Hay mucha falta de respeto a las normas y no hay institucionalidad y eso puede ser considerado incumplimiento de deberes por parte del Servicio de Estacionamiento Municipal”, dijo Jiménez.

Los comerciantes de la Asociación 25 de Julio, en la calle Brasil entre 25 de Mayo y Esteban Arze, aseguraron que tienen patentes para ocupar ambas aceras y la vía, pero que cuando aparece un vehículo hacen a un lado su mercadería.

“Nosotros les damos paso. Si el auto viene aquí levantamos nuestra silla y dejamos que entren, sólo que así no podemos movernos mucho”, dijo una comerciante, Noemí.

Otra vendedora, Janet Figueroa, señaló que tiene patente para vender refresco en esa zona, pero desconoce la situación de los otros.

Sin embargo, otros comerciantes que no quisieron dar su nombre indicaron que tienen patentes para las aceras y que pagan a los boleteros para que así puedan ocupar el espacio de los parqueos y mostrar su mercadería.

Calles con conos

El concejal cuestionó que algunas tiendas comerciales comiencen a usar las aceras para mostrar sus artículos o coloquen conos en las calzadas.

“Muchas tiendas ponen conos a la avenida, eso está prohibido. La intención de las ordenanzas es evitar que se salgan de sus puestos establecidos, pero no hacen caso. Además, no pueden utilizar el espacio de la vía pública, como es la acera, para colocar sus productos”, dijo Jiménez.

Estos asentamientos en zonas tarifadas generan malestar en los boleteros del Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM), “porque quita el espacio para las movilidades que necesitan parquear cerca de La Cancha”, explicó uno de ellos.

Además, el boletero del SEM denuncia que, en algunos casos, surgen amagues de peleas entre los comerciantes y conductores que buscan detenerse por esas cuatro vías con parqueo tarifado.

No pagan

Pese a ocupar un parqueo público y tarifado muchos no pagan. “En días de feria algunos comerciantes pagan por el espacio del parqueo que ocupan, pero hay otros que no quieren pagar. Dicen que tienen patentes pero cuando les pedimos que nos muestren no lo hacen y se alteran y quieren pegarnos”, contó.

Boleteros ganan el 35%. Los boleteros que trabajan en el SEM cobrando el parqueo tarifado, ganan sólo el 35 por ciento de lo recudado al mes.

DATOS

Gremiales usan 4 calles con parqueo tarifado. Los comerciantes que usan el parqueo tarifado están en las calles Ismael Montes, Brasil, Esteban Arze y Aroma.

Días de feria son los más conflictivos. Según los boleteros y algunos comerciantes, los miércoles y sábado son en los que hay mayor cantidad de comerciantes y más autos.

Concejo pedirá informe a tráfico y vialidad. El Concejo pedirá informe a la Dirección de Tráfico y Vialidad para saber qué control realiza el SEM.