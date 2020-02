Crece polémica por abrogación de la ruta del Corso por la av. Beijing

Tras la abrogación de la Ley 605/2020 que trasladaba la ruta del Corso de Corsos a la avenida Beijing, ayer creció la polémica entre concejales, funcionarios y comerciantes de la entrada por el cambio repentino de posturas tras el retorno del alcalde José María Leyes (Demócrata), luego de dos años de ausencia por sus procesos penales.

En una sesión marcada por la tensión, el Concejo Municipal abrogó ayer con nueve votos a favor y una abstención la ley de la nueva ruta del Corso de Corsos, promulgada por el exalcalde suplente Iván Tellería, con los informes técnicos y jurídicos de los mismos funcionarios que ahora respaldan volver al anterior recorrido por El Prado.

La concejala Rocío Molina (MAS), que votó por la abrogación pero ante la prensa dijo estar en desacuerdo, justificó su decisión: “Se derogó porque no se puede forzar las cosas por las presiones que se están generando los mismos sectores que han pedido el cambio de ruta, hoy se desdicen y piden la abrogación”.

Hace 10 días, los comerciantes del Corso rodearon el Concejo e interrumpieron la sesión que debía tratar el tema de las suspensiones administrativas del alcalde José María Leyes, misma que hasta ahora está postergada.

Exigían ampliar la nueva ruta o, en todo caso, volver a El Prado. Finalmente, pidieron la suspensión del Corso en solidaridad con Tiquipaya, afectada por un aluvión.

El concejal Iván Tellería se abstuvo de votar. “Yo he trabajado esa normativa durante un año y escuchando a la población. No podía venir borrar con el codo lo que he firmado con la mano porque yo he promulgado esa ley”, sostuvo.

Las concejalas Rocío Molina y Celima Torrico advirtieron que el tema se está “politizando”. “Un día decimos una cosa, al otro día nos desdecimos. Así no se puede hacer gestión. Esa pulseta por los caprichos y los intereses de los Demócratas le está haciendo daño a la ciudad”, dijo.

El concejal Carlos Coca, de Demócratas, cuestionó la “doble moral” de los técnicos y de la secretaria de Cultura, Cinthia Rodríguez, que enviaron los informes aceptando el cambio de ruta y luego piden la abrogación.

El nuevo subalcalde de la comuna Adela Zamudio, Andrés Palacios, informó que se reunirá con los sectores y vecinos para tratar el tema.

POSTERGAN POR DOS SEMANAS EL CORSO

La Alcaldía de postergó para el 14 de marzo el gran Corso de Corsos, que debía realizarse este 29 de febrero, en solidaridad con Tiquipaya por el desborde del río Taquiña que afectó a más de 300 familias.

Además, tras una reunión con las fraternidades, los danzarines se comprometieron a realizar una colecta para las familias que sufren por el deslave. “Realizarán un aporte económico o en víveres”, informó la secretaria de Cultura y Turismo, Cinthia Rodríguez.