Padres pagan hasta 15 profesores por escuela ante falta de ítems en Sacaba

“Nosotros en el colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz pagamos el sueldo de 15 profesores por escuela, porque no hay ítems. Los papás nos hemos organizado para pagarles a ellos y aportamos 50 anualmente. Algunos colegios no tienen ni porteros”, aseveró Luis Yapura, uno de los centenares de padres que ayer bloquearon la vía al oriente.

En Sacaba, varias escuelas atraviesan situaciones similares a las del colegio Marcelo Quiroga Santa Cruz, en Pacata, que tiene déficit de maestros, porteros y regentes. Ante la falta de ítems, los padres contratan personal y pagan el salario mínimo.

La demanda de los padres va de dos a 15 ítems por colegio, haciendo un promedio de 200 profesores por distrito, de 12 que hay en Sacaba.

Por esta razón, ayer, los padres de familia de 120 unidades educativas protestaron en Sacaba cerrando las vías principales hacia este municipio. Instalando más de 17 puntos.

Los puntos cerrados fueron: puente Siles (km 1 a Sacaba), rotonda del Servicio de Caminos, puente Chakimayu y Circunvalación, rotonda Quintanilla, av. Chapare esquina Maximiliano Kolbe, rotonda km 5, rotonda km 7 (botella de Pepsi), Chiñata y el kilómetro 11 de la avenida Villazón.

La medida de presión perjudicó a centenares de personas que se trasladaban a su trabajo y escuelas. En tanto, varias líneas de transporte reclamaron.

“Los colegios fiscales no tenemos para pagar a los profesores, pero tenemos que hacerlo porque no hay ítems. Hace años ya tenemos este requerimiento, pero las autoridades no hacen caso, por eso hemos decidido bloquear”, dijo Dina Guzmán, representante de la junta escolar del colegio Marcelo Quiroga.

El representante de los padres del distrito 3, Max Ustáriz, señaló que todos los colegios de Sacaba tienen las mismas necesidades. “Por distrito estamos reclamando entre 160 y 200 ítems.

Lastimosamente, los padres de familia pagamos las horas déficit que tienen los maestros. Lo que tendría que hacer el Gobierno, lo estamos haciendo nosotros”, dijo.

El Ministerio de Finanzas envió una carta al ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, el 5 de febrero, informando que “no tiene previsto crear nuevos ítems por crecimiento vegetativo para el Magisterio Fiscal”.

Cuarto intermedio

Tras el bloqueo, que duró gran parte del día, los padres de familia ingresaron a un cuarto intermedio para reunirse hoy a las 16:00 con la viceministra de Educación, Gabina Condori, en el Comando Departamental de la Policía. La Viceministra llegará a Cochabamba para reunirse con los representantes de los padres de familia de la Red 26, de la zona sur de Cochabamba, que también reclaman por ítems.

DATOS

Diez horas de bloqueos en la carretera de Sacaba. El bloqueo de los padres de familia comenzó a las 6:30 y duró hasta las 17:00, aprox.

Bloqueo con tolerancia para urgencias. En el bloqueo, los padres de familia mostraron tolerancia para casos de emergencia.

Incidente fortuito en un punto del bloqueo. En el puente Siles, un chofer en estado de ebriedad intentó cruzar el bloqueo.