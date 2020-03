Aluvión de Tiquipaya dejó aislados a tres poblados en el norte

Las comunidades Carmen Pampa, San Luis y Porvenir, ubicadas al norte de Tiquipaya, están aisladas por efecto de la mazamorra tras el aluvión del pasado 23 de febrero.

El lodo, proveniente del Tunari en la cuenca Taquiña, se llevó parte del camino y dejó una enorme roca en la vía.

Según el dirigente Roberto Hinojosa y el responsable de la UGR, Roberto Campero, por el desastre unas 168 personas que viven de la producción agrícola están aisladas.

El deslizamiento en este sector, ubicado en las alturas de Tiquipaya, ocurrió a los dos días del aluvión que afectó a 12 barrios de Tiquipaya, el 21 de febrero, y afectó a 300 familias.

“Lamentablemente, hemos tenido pérdidas grandes por una roca que cayó en el camino el 23 de febrero por la noche y nos ha dejado completamente aislados: No podemos entrar ni salir”, manifestó el dirigente Roberto Hinojosa.

Las tres poblaciones son comunidades indígenas originarias campesinas y parte de la última provincia de Quillacollo, están en la frontera con Ayopaya y Villa Tunari. A causa del desastre, las familias no pueden sacar su producción a los mercados y tampoco abastecerse de productos de primera necesidad. En tanto, las brigadas de salud y los profesores no pueden ingresar a la zona.

El dirigente explicó que algunos pobladores lograron salir trepándose a la roca “como monos”. Añadió que recurrieron, en dos ocasiones, a la Alcaldía de Tiquipaya para pedir ayuda, pero aún no reciben ninguna asistencia. Incluso, los técnicos de la UGR que se trasladaron a la zona no pudieron ingresar por el peligro que representa pasar por el camino en mal estado.

El responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Tiquipaya, Roberto Campero, anunció que emitirán una declaratoria de emergencia para que la Gobernación pueda apoyar a las comunidades tanto con maquinaria para quitar la roca como con un helicóptero para llevar insumos.

Añadió que las comunidades también se declararon en situación de desastre, como pueblos indígenas.

PICADURAS Y FALTA MAESTROS

El dirigente Roberto Hinojosa solicitó ayer ayuda en la Asamblea Departamental junto con la legisladora María Patzi.

“Piden que las autoridades municipales, departamentales y nacionales los ayuden. Los niños son los más expuestos por el aumento de mosquitos y porque los maestros no pueden llegar. No sólo vean al sector de la mazamorra”, instó la asambleísta.

“Los niños están enfermos, tenemos videos donde se ve, no podemos salir y bordeamos la roca como monos. Por falta de camino las profesoras no ingresan, los técnicos no pudieron pasar es muy peligroso, porque es una roca muy grande”, declaró el representante.