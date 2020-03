Una de tres vendedoras de comida ya se protege contra coronavirus

Una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir la propagación del virus es el constante lavado de manos, y uno de cada tres comerciantes en los sectores de venta de comidas colabora con esta misión. Sin embargo, lamentan que pocas personas tomen conciencia y utilicen los insumos de limpieza voluntariamente.

En el mercado 27 de Mayo, alrededor de 50 comerciantes instalaron en sus puestos recipientes con agua, jabón, alcohol en gel y toallas o papel higiénico para que los comensales, antes de servirse un plato, se desinfecten.

“Pusimos para protegernos del virus y también para proteger a nuestra clientela”, explicó una de las comerciantes, Cristina Salazar, mientras recibía a un comensal a quien entregó alcohol en gel para desinfectarse.

“Muchos están conscientes de este virus y no se enojan, otros incluso nos piden alcohol en gel”, contó.

Pero la situación no es la misma con todos porque “la gente no está habituada. Apenas me reciben alcohol. De 10, unos tres me hacen caso”, lamentó Yolanda Paz.

La dirigente del mercado, Elva Herrera, añadió que, pese a que poca gente quiere lavarse las manos, ellos disponen los elementos para que se limpien. Principalmente tomaron las medidas porque “todos tienen familia y deben cuidarse para evitar el contagio”, dijo. Informó que desde mañana hasta el 31 de marzo el mercado 27 de Mayo “entrará en cuarentena” voluntaria para fumigar el área.

En el mercado Campesino, al sur, los comerciantes también instalaron 500 baldes con agua y jabón para contrarrestar la propagación del virus Covid-19, del cual ya se registraron dos casos positivos en el departamento de Cochabamba y 15 a nivel nacional.

En la venta de comidas del mercado San Antonio, frente a la exestación de trenes, no se toman las medidas necesarias pese al control que realiza la Intendencia en relación al uso de barbijos, guantes y alcohol en gel en los comerciantes. Algunos, que mantienen sus barbijos sobre su barbilla, sostienen que es incómodo para hablar y respirar.

En las plazas de comida que aún continúan con la venta durante el día, como en el Cine Center y en la plaza Center, sólo algunos toman las medidas de bioseguridad o esperan el ingreso de los comensales para utilizarlos.

Carla Araos recomendó utilizar alcohol en gel después de contar dinero o pagar, porque “el dinero es lo más sucio que hay”. Cristina García contó que la mayoría redujo un 50 por ciento de toda la comida que vende, porque no hay mucha afluencia de la gente desde hace una semana.

El mercado 27 de Mayo, en el centro de la ciudad, entrará en una cuarentena voluntaria desde hoy.