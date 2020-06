Sectores condicionan cuarentena rígida a que cumplan todos o nadie

Tras la experiencia de la primera cuarentena rígida para contener la pandemia de Covid-19, los sectores que generan ingresos por cuenta propia condicionaron el cumplimiento de un nuevo confinamiento del 24 de junio al 5 de julio a que la medida sea acatada por “todos o nadie”.

Pese a la preocupación por el daño económico de una nueva cuarentena, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de Cercado ratificó ayer que la ciudad ingresará a un nuevo confinamiento por la escalada de casos.

Los contagios aumentaron de 210 a 810 desde la flexibilización de las restricciones.

“Se ha ratificado la decisión de volver a una cuarentena rígida como ya se decidió en la reunión de la región metropolitana, pero hay un pronunciamiento de los distintos sectores pidiendo que cuarentena sea para todos y que no sólo se le exija a un sector”, dijo el alcalde José María Leyes.

El transporte y el comercio que viven del día son los que más cuestionaron que en la primera cuarentena se les hay prohibido trabajar, pero se haya alentado la venta y transporte informal.

El dirigente de la Asociación de Radiomóviles de Cochabamba, Mauricio Leoni, señaló que este sector acatará la cuarentena, siempre y cuando “todos los sectores estén en su casa” y “no debería circular ni una moto ni una bicicleta; sólo los vehículos de emergencia y cisternas”.

En tanto, la dirigenta de los comerciantes, Amanda Melendres, condicionó el cumplimiento al sometimiento de todos los gremiales, incluyendo los mercados móviles.

Se estima que el confinamiento dejará sin ingresos 200 mil comerciantes y 7 mil transportistas. En tanto, más de 3.500 empresas e industrias se verán nuevamente afectadas. En la última cuarentena sólo el 20 por ciento pudo operar por ser de los servicios esenciales.

La Alcaldía recién emitirá la reglamentación para este nuevo confinamiento el lunes. “No quiero utilizar el término ‘duro’, prefiero decir que será una cuarentena responsable y le voy a pedir a la población que sea consciente”, dijo Leyes.

Sin embargo, la mayor crítica de los sectores productivos al Alcalde y a la Gobernación es que se hayan perdido casi tres meses de la primera cuarentena, porque no se equiparon los hospitales, no se abrieron centros de aislamiento, no se hicieron campañas de comunicación, no se ampliaron las pruebas y luego se optó por una flexibilización desordenada.

La nueva cuarentena rígida se aplicará en los siete municipios del eje metropolitano. Esta vez, las alcaldías tienen que cumplir siete tareas, entre ellas tener centros de aislamiento y laboratorios con pruebas rápidas.

La Federación de Empresarios espera el plan de acción de la Alcaldía para los 12 días de la cuarentena rígida.

LOS MUNICIPIOS EXIGEN RECURSOS Y EQUIPAMIENTO PARA COMBATIR COVID-19

REDACCIÓN CENTRAL

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) determinó ayer, entre uno de los 10 puntos del acta de reunión, exigir al nivel central la transferencia de los recursos económicos aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y equipar los hospitales de primer y segundo nivel.

La reunión convocada por la gobernadora Esther Soria duró alrededor de cuatro horas y participaron menos de la mitad de los alcaldes y representantes de los municipios del departamento, pese a notarse una mayor presencia en la reunión de Amdeco convocada horas antes.

Las autoridades presentes expusieron la situación económica en la que se encuentran para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Algunos informaron que incluso “sacrificaron proyectos municipales” para reforzar sus medidas de contención y destinarlas a la compra de equipos de protección personal e insumos de bioseguridad.

En la misma línea, se determinó que los hospitales de primer y segundo nivel deben ser equipados por el Gobierno central para atender a los pacientes con Covid-19. “No tenemos los recursos suficientes”, sostuvo Soria.

El COED se reunirá la siguiente semana para decidir con la presencia de todos los alcaldes, el ingreso o no a una cuarentena rígida a nivel departamental o regionalizada.

El 70 por ciento de los casos de Covid-19 se concentra en el eje metropolitano.