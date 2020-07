En K’ara K’ara prima lo político ante la crisis sanitaria

En K’ara K’ara, al sur de la ciudad, priman más los temas políticos antes que la crisis sanitaria por la Covi-19, así lo asegura el docente investigador de la UMSS, Fernando Salazar, y el exconcejal del Cercado, Jhonny Antezana.

En plena pandemia y cuando los mayores índices de personas contagiadas por coronavirus están en la zona sur. Los vecinos “autoconvocados” se movilizaron cuatro veces durante los dos últimos meses y cerraron el botadero por al menos 26 días, lo cual dejo al menos 13 mil toneladas de basura en la ciudad.

“K’ara K’ara es un foco de presión política, no es otra cosa, en el que participan vecinos y dirigentes de esos barrios. Se ha convertido en una subregión de la zona sur. Los que participan lo hacen como militantes y no les interesa si afectan o no al resto, lo único que les interesa es el proceso de cambio”, dijo Salazar.

Añadió: “En estos lugares hay dirigentes que se han profesionalizado, es decir, viven de eso, buscan su interés económico, espacios de trabajos y hacen negociados. Durante las elecciones hacen campañas para los candidatos y nunca hacen propuestas para solucionar el tema de agua”.

Para Antezana los dirigentes vieron una “beta de oro” en el botadero de K’ara K’ara y algunos partidos políticos, un botín político para conseguir votos.

“En este momento hay un enfrentamiento político entre el MAS, mediante los autoconvocados y el Gobierno que mal utilizó a las Fuerzas Armadas y la Policía. K’ara K’ara se ha convertido en una pulseta política”, dijo Jhonny Antezana.

La Gobernación anunció el reinicio del diálogo ayer con los “autoconvocados”. En tanto, el servicio de aseo lleva un mes suspendido.