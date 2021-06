Leyes compró barbijos y guantes en exceso y ni un antiviral para la Covid

La anterior gestión municipal, de José María Leyes e Iván Tellería, compró material de bioseguridad, anestésicos y antiparasitarios en exceso por 70 millones de bolivianos, pero ni un solo antiviral contra la Covid-19, denunció ayer el secretario de Finanzas, Mauricio Muñoz.



“Estos hechos van a ser denunciados para que nunca más se aprovechen de una pandemia y de estar dejando una gestión para prácticamente comprometer los recursos que se debían trabajar durante todo un año”, anunció Muñoz.



Gran parte de las adquisiciones se hizo entre marzo y abril, cuando estaba por concluir la gestión. El último contrato es del 30 de abril, a tres días de la posesión del nuevo alcalde Manfred Reyes Villa, en la gestión de Iván Tellería. Leyes renunció el 24 de marzo.



Muñoz inspeccionó ayer el almacén de medicamentos en el centro Kanata junto al secretario de Salud, Aníbal Cruz, y los concejales de Súmate.



En el lugar se encontró un gigantesco stock de medicamentos hasta el techo. Se estima que se compraron barbijos, guantes y trajes de bioseguridad como para dos años. Además de anestésicos, antiparasitarios, analgésicos y remedios como paracetamol; sin embargo, no hay ni un antiviral contra la Covid-19.



“Es lamentable que en este tiempo de pandemia, cuando se necesita otro tipo de medicación, vengamos a los depósitos y veamos medicamentos que no sirven en absoluto”, dijo la concejala Claudia Flores.



Tras la inspección, el exconcejal Carlos Coca recordó que Leyes fue enviado a la comisión de ética por no informar sobre los gastos de 95 millones de bolivianos para la atención de la pandemia.



En tanto, Muñoz explicó que, entre marzo y abril, la anterior gestión se dedicó hacer adjudicaciones directas, sin invitaciones. Y cuestionó: “Qué desesperación había de hacerlo, cuando la gestión ya estaba en transición”.

Harán auditoría “exclusiva”



“La Secretaría de Salud está sin recursos y la pandemia demanda muchas acciones. Queremos comprar la planta de oxígeno”, denunció el responsable del área, Aníbal Cruz.

Dijo que también se necesitan contratar consultores, pero todos esos cargos fueron dispuestos hasta fin de año por la anterior gestión municipal.

Ante estas irregularidades, se hará una auditoría exclusiva para ver hasta dónde se ha hecho la inversión necesaria y hasta dónde se ha exagerado.

“Tenemos que tener medicamentos para pacientes complicados y de UTI , por cada ingreso a terapia intensiva se gastan entre Bs 100 y 150 mil”, dijo Cruz.