Crece pedido de ampliar rango de edad para la vacunación anticovid

La Gobernación, el Servicio Departamental de Salud (Sedes), la Alcaldía y el Colegio Médico piden ampliar el rango de edad a mayores de 30 años para la vacunación contra la Covid-19 ante la poca afluencia de mayores de 40 años.



El gobernador Humberto Sánchez envió una carta al ministro de Salud, Jeyson Auza, en la que explica que los casos activos en el departamento representan el 25 por ciento a nivel nacional en esta tercera ola de la pandemia.



Además, dice que disminuyó el flujo de personas mayores de 40 años en los puntos masivos de vacunación.



“Considerando en el contexto epidemiológico en nuestro departamento y al haber disminuido el flujo de personas mayores a 40 años solicitando la vacuna en los puntos masivos, solicito a su autoridad la ampliación del grupo etario a mayores de 30 años y grupos de riesgo”, señala parte de la misiva.



Al respecto, el jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, indicó que existen 22.957 primeras dosis para aplicar a la población, de las 329.858 recibidas.



“La unidad de Epidemiología y el PAI del Sedes hemos remitido un informe técnico a la dirección del Sedes haciendo la recomendación (para ampliar el rango), tomando en cuenta que algunos departamentos de manera unilateral han ido generando la ampliación de este grupo”, dijo el responsable de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani.



La recomendación del Sedes a la Gobernación indica: “Lamentablemente, durante los últimos días de vacunación se observa una reducción en la afluencia de la población a los puntos de vacunación, a pesar de haber ampliado el horario de la tarde”.



Además que “durante este periodo se estuvo rechazando a personas con un rango de edad comprendido entre 30 y 39 años, que también forma parte de la masa laboral y es uno de los grupos con mayor incidencia de casos”.

Más pedidos



Por otro lado, el presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Edgar Fernández, señaló: “Se debe ampliar de una vez para que los que quieren vacunarse, lo hagan en edades menores de lo establecido y así se termina con las vacunas que hay, igual se va a cubrir a una parte más de la población. Los demás (que están escogiendo) entrarán con los rezagados como debe ser”.



El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, también solicitó al Gobierno que amplíe el rango de edad para la población por la poca afluencia de personas a los puntos de vacunación.



“Deberíamos abrir a todos los grupos etarios, no sólo a mayores 40 años. Hay gente de 24 años que está muriendo. Debería ser para todos los que quieran, no se trata de comprar y no utilizar las vacunas, dijo.



Asimismo, indicó que, tras el decreto del Gobierno central que viabiliza a los Gobiernos subnacionales, la importación de vacunas envió cartas a tres laboratorios.



En Cochabamba, 300 mil personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna.

Sedes: “Intervalo es 90 días”



El jefe de Epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, informó que el intervalo para aplicar la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 de AstraZeneca es de 90 días después de la primera dosis, no antes.

“No hay que confundir a la población: el intervalo específico de la vacuna AstraZeneca es de 90 días, para ampliar el periodo de inmunogenicidad”, dijo.







Sin embargo, la viceministra de Promoción de la Salud, María Reneé Castro, informó hace una semana que se emitirá un instructivo sobre el procedimiento y cronograma de aplicación con un intervalo menor a los 90 días, el cual generó confusión en la población.