Vecinos de La Recoleta en alerta y piden diseño del corredor vial

Vecinos de la zona de La Recoleta, donde se construye el corredor vehicular Quintanilla, están una vez más en alerta y exigen a la Alcaldía de Cochabamba les dé a conocer el diseño final del distribuidor.



Los vecinos protestaron ayer en la avenida Uyuni porque por la construcción de los desniveles se cerrará la vía entre la calle Miguel de Aguirre y Melchor Urquidi. Por tanto, no podrán circular en sus motorizados por unos dos meses.



Además, temen que las obras dañen la estructura de sus viviendas y reduzcan la acera que hay en el sector.



“No nos dicen qué trabajos harán aquí, por qué tenemos que sacar nuestros vehículos por dos meses y, hasta el día de hoy, no nos han presentado el diseño final. Nosotros desde hace tiempo estamos enviando todos los oficios para exigir que nos manden el proyecto”, dijo Doris Larraín.



Otro afectado, Sergio Gutiérrez, señaló: “Haré todo para parar esta obra y que no avancen más hasta que se presente aquí el Alcalde. Vamos a meter de la forma que sea nuestros vehículos”.



Otro perjuicio que denuncian es el daño económico que sufren los locales comerciales, porque bajaron sus ventas, además de los alquileres de los dueños d casa.

Municipio



Tras la protesta el secretario de Planificación, Carlos Carrasco, llegó junto a los técnicos e invitó a los vecinos a una reunión para esta jornada en Obras Públicas para socializar el proyecto.



“Este proyecto está mal planificado, no fue consensuado y se identificó falencias técnicas, pero se tiene que concluir con esas deficiencias, porque si no conlleva responsabilidades civiles, administrativas y penales para el Alcalde. Por eso, que estamos viendo la viabilidad de proyecto”, explicó.



Añadió: “Hasta el momento ya desembolsamos casi 98 millones de bolivianos. El monto es posible que llegue a los 110 millones bolivianos, pero eso lo vamos a ver conforme el avance de la obra”.



El corredor fue adjudicado en la gestión del alcalde José María Leyes. Inicialmente se presupuestaron 97,2 millones de bolivianos, pero con cuatro contratos modificatorios el monto se incrementó a los 107 millones.



La primera modificación fue por fallas en el estudio de suelo. La segunda, por los desagües pluviales. La tercera propuso la creación de más de 30 ítems y la eliminación de 11. En la última, se determinó construir el paso a desnivel en la Uyuni y desviar la torrentera.

Plantean desnivel de cuatro carriles



El diseño final del corredor Quintanilla, en el lado norte del río Rocha, contempla un desnivel de cuatro vías en la avenida Uyuni, desde la calle Miguel Aguirre hasta La Recoleta.

Además, una vía extra para aquellos vehículos que requieran doblar de la Uyuni hacia la avenida Melchor Urquidi, según los planos que expuso el secretario de planificación, Carlos Carrasco.

La obra afecta parte de la ciclorruta y del pasaje Boulevard de La Recoleta, que fueron inaugurados en la gestión del alcalde José María Leyes.



Otro detalle que se nota en los planos es un paso peatonal entre las avenidas Uyuni y del Ejército.