Detectan una patente falsa para un puesto de comida ambulante

La Dirección de Recaudaciones de la Alcaldía de Cochabamba detectó este lunes un patente falsa cuando un ciudadano presentó su solicitud para abrir un puesto de comida ambulante.

“Estaba haciendo ingresar un trámite para luz y la funcionaria se ha dado cuenta de la calidad del documento y no son los documentos que nosotros no manejamos. Desde el tamaño, no tenía las impresiones, los escudos variaban y de inmediata se vio que era falsificado, porque no es ni la codificación que nosotros manejamos”, explicó el director de Recaudaciones, Wilson Espinoza.

Explicó que es posible que la persona haya sido víctima de un tramitador. “Hay gente inescrupulosa que está haciendo esto y nosotros queremos alertar a las personas que quieran abrir alguna actividad económica, porque no necesitan de ningún tramitador, no necesita darle un solo centavo a persona ajena a la población, todo cobro es a través de cajas y se extiende valorados”, dijo Espinoza.