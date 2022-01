Asegurados esperan hasta tres días por una prueba y cinco por una baja

Las personas aseguradas en las distintas cajas de salud de la ciudad deben peregrinar por varios días para hacerse la prueba de Covid-19, solicitar una consulta o pedir su boleta de baja médica. El sistema de salud ha colapsado por la alta demanda de la población durante la cuarta ola.



Según un ciudadano que prefirió mantener su identidad en reserva, para acceder a una prueba de Covid en la Caja Cordes tuvo que peregrinar por dos días y al tercero recién accedió a la suya.



“Prácticamente estuve todo el día en la fila para que nos digan que volvamos mañana. Ante tanta exigencia, nos habilitaron un turno para la noche, pero varios se quedaron sin prueba”, expresó.



Para la baja médica tuvo que aguardar cuatro días porque, cada vez que fue a averiguar la situación de su boleta, los funcionarios le pidieron que esperara porque aún no lo emitía.



Una asegurada de la Caja Nacional de Salud (CNS), Carla Rojas, contó que ante la fila prefirió irse al Hospital del Norte por la prueba.



“Al final sí accedí porque en mi seguro prácticamente recibimos malos tratos y luego pedí ayuda de un amigo médico para que me evaluara. Prácticamente de nada me sirvió estar afiliada a la CNS”, cuestionó.



Decenas de historias similares a éstas se encuentran en las filas de los seguros, ya sea para la prueba, atención o solicitud de boleta. Los pacientes, además, se exponen a que el virus continúe infectando a los que aún no lo están. Incluso existen otras denuncias de que los resultados de las pruebas realizadas se los dieron a conocer dos o tres días después.

En instituciones



A diario suman los casos de personas contagias de Covid-19. La Alcaldía registró más de 280 casos y la Gobernación casi un centenar.



“Las cajas sabían que ya iba a llegar y deberían haber previsto esta situación. Es lamentable ver a nuestros compañeros durmiendo afuera del seguro para conseguir una ficha o conseguir una baja”, argumentó la ejecutiva de los trabajadores municipales, Zorca Candia.



Una situación similar atraviesan los funcionarios de la Gobernación, cuyos trabajadores contagiados llegan al 20 por ciento del total, según confirmó ayer el gobernador Humberto Sánchez.



Una funcionaria que prefirió mantener su identidad en reserva contó que varios optaron por realizarse la prueba en un laboratorio particular y los positivos consiguieron médicos extra a sus seguros.