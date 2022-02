La vacunación contra la Covid se estanca y centros dejan de atender

La vacunación contra la Covid-19 tiende a estancarse en los puntos masivos y algunos centros de salud hasta dejaron de atender, debido a que no reúnen a la cantidad suficiente de personas para abrir un frasco con seis dosis, según el personal de salud y beneficiarios.



Un ejemplo de la poca afluencia que existe es el centro del coliseo de La Coronilla, donde como máximo se aplican 70 dosis por día, cuando el servicio se abrió con una capacidad mayor a las 500 atenciones por día.



“La afluencia de personas es regular, pero no estamos como antes, que se vacunan 120 personas; ahora estamos con 78 dosis. La afluencia ha disminuido demasiado, sobre todo en el grupo de los niños”, dijo al responsable del punto de La Coronilla, Lenny Rojas.



La atención en La Coronilla se realiza de 8:00 a 13:30, de lunes a domingo. A pesar de la poca afluencia, se atenderá a la población el domingo 20 de febrero.



Algunas personas contaron que llegaron a La Coronilla a vacunarse después de que no quisieron atenderlas en centros como Kanata y en la terminal.



Dijeron que no les brindaron el servicio porque no había la suficiente cantidad de personas para abrir las vacunas.



La cobertura de vacunación alcanzó un 73 por ciento en la última jornada con la aplicación de 2.357.190 de vacunas aplicadas entre primeras, segundas y terceras.



La cobertura de la vacunación de la tercera dosis o refuerzo es del 22 por ciento, según el Sedes.



El refuerzo se aplica a las personas mayores de 18 años que completaron su esquema de vacunación hace seis meses.



Por otro lado, las personas que necesitan viajar al extranjero protestaron por la homologación del carnet de vacunación en el Sedes.