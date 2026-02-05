Definen reubicar a 376 familias damnificadas por los deslizamientos

La Alcaldía de Cochabamba avanza en la entrega de terrenos municipales a familias afectadas por deslizamientos. Un total de 376 hogares de distintas zonas del municipio serán reubicados dentro de un proceso administrativo que ya se encuentra en curso.

La primera fase del plan contempla la dotación de 91 lotes en un predio en el sector de Uspha Uspha, destinado a las familias que perdieron sus viviendas a causa de emergencias geológicas.

El director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, informó que el municipio ya cuenta con la documentación notarial para la subdivisión del terreno, lo que permitirá la generación de 91 lotes con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados cada uno.

“Ya se tiene el predio, se han realizado la socialización correspondiente. Una vez que se protocolice la subdivisión y se obtengan los folios reales individuales, se tramitará la transferencia a título gratuito”, explicó Espinoza.

Una vez aprobada la ley municipal de enajenación, la documentación deberá ser remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que debe autorizar la transferencia definitiva de los terrenos a los afectados.

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), Deniss Rosales, afirmó, que en paralelo a la reubicación, el municipio ejecutó obras de mitigación, como la construcción de desagües pluviales y rompemuelles, con el fin de reducir el ingreso de aguas superficiales a las zonas afectadas.

Mientras tanto, los vecinos de una de las zonas afectadas, la OTB Nuevo Amanecer, pidieron a la Alcaldía de Cochabamba cumplir con la reubicación puesto que hay temor de abandonar sus casas y perder todo. “Tienen que ver lugares donde serán trasladados los vecinos, espacios dignos acordes a la necesidad, porque estas casas caídas siguen pagando impuestos, es lo absurdo, pierden y siguen pagando, pedimos que la Alcaldía cumpla con la reubicación’’, afirmó la presidente de la OTB.