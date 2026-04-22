El Sedes reporta primera muerte por influenza A en Cochabamba

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba informó ayer que se registró la primera muerte por complicaciones de una enfermedad de base y la influenza A. El paciente se encontraba internado en el hospital pediátrico debido a que su estado de salud se complicó por una enfermedad de base.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó que el niño fue trasladado desde del valle alto, Arbieto, en estado crítico.

Según Castillo su estado de salud se agravó por condiciones preexistentes que comprometieron su respuesta al tratamiento y falleció. “Ya tenemos lamentablemente un niño fallecido a consecuencia de la Influenza A, pero con ciertos factores de riesgo, como estos pacientes tienen enfermedades de base, este virus aprovecha esta situación y potencia la infección viral”, dijo Castillo.

Además, otros cuatro niños se encuentran hospitalizados, uno en estado crítico.

El Sedes llamó a la población a protegerse contra esta enfermedad a través de la vacunación que ya está disponible desde abril en todos los centros de salud de manera gratuita para los niños, personas con enfermedad de base y mayores de 60 años.

La vacuna está disponible en más de 30 centros de salud del municipio de Cercado y de los municipios de todo el departamento para prevenir complicaciones por influenza en la época de inviertno, en junio y julio.

La influenza tipo A es una enfermedad contagiosa que se presenta de manera estacional, pero que se puede prevenir con la vacuna. Los síntomas son similares a una gripe común y con fiebre alta de hasta 38 grados o más.