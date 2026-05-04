Loza asume como Gobernador y agradece a sus padres y saluda a Evo

Leonardo Loza asumió este lunes 4 de mayo como gobernador de Cochabamba y en su discurso agradeció a sus padres, su familia y expresó su reconocimiento a Evo Morales, líder histórico del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El nuevo Gobernador dedicó unos momentos para agradecer a sus padres presentes en el público, a sus dos hijos y a su pareja por el sacrificio que muchas veces han realizado por la vida sindical y dirigencial que lleva en los últimos años.

En su mensaje remarcó que se identifica como indígena, pero que gobernará para todos. “Soy indígena, pero no soy rencoroso, igual, trabajaremos por todo, por los que no comulgan con mi ideología”.

Anunció una gestión marcada por la transparencia y pidió a sus ancestros que lo guíen en su gestión “alejando a los corruptos y a los interesados en la plata”.

El acto de posesión comenzó a las 9:30 en la Gobernación y la posesión estuvo a cargo del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Grover García.

La ceremonia de posesión contó con la presencia de pobladores de las provincias y con la realización de una q’oa.

Más datos

Leonardo Loza (Independencia, Cochabamba, 13 de noviembre de 1983) es un dirigente cocalero y político boliviano. Entre noviembre de 2020 y noviembre del 2025, se desempeñaba como senador nacional en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia en representación del departamento de Cochabamba. Fue elegido Gobernador del departamento de Cochabamba para el periodo 2026-2031.