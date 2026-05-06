Manfred ratifica a cinco secretarios y suma a tres exconcejales a su gabinete

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 06/05/2026 a las 8h17
ESCUCHA LA NOTICIA

El alcalde Manfred Reyes Villa optó por mantener a gran parte del equipo que lo acompañó en la gestión 2020-2025 en la designación de su nuevo gabinete e incorporó a nuevos profesionales en siete cargos jerárquicos para encarar su última etapa debido a que ya no podrá ir a la reelección en los próximo comicios.

El munícipe ratificó a cinco secretarios, nombró a tres exconcejales de Súmate como secretarios y realizó cuatro designaciones de nuevas.

Reyes Villa se refirió  a los ratificados: “Todos son profesionales, algunos se quedan porque realmente es necesaria su permanencia. La Alcaldía necesita un ritmo importante para poder cumplir con la población y los secretarios nuevos podrán coadyuvar”.

La autoridad  informó que se contará con la nueva Secretaría de Desarrollo Económico con el objetivo de mejorar las condiciones y oportunidades laborales de la población.

Indicó que el gobierno municipal tiene tres pilares fundamentales: desarrollo humano, urbano y desarrollo económico y por ello, la creación de esta última secretaría para la cual se suprimieron cuatro direcciones y cinco jefaturas.

El gabinete está compuesto por: secretaría General, Alfredo Marusic Quiroga (ratificado); secretaría de Desarrollo de Infraestructura, Gustavo Navia (ratificado); secretaría de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas (ratificada); secretaría Administrativa y Financiera: Mauricio Muñoz Encinas (ratificado) y en la secretaría de Salud, Aníbal Cruz. (Vea la infografía).

Se suman los exconcejales Marilyn Rivera, Walter Flores y Diego Murillo. Entre los nuevos esté el secretario de Asuntos Jurídicos, Abel Zuazo, exvocal suplente del Tribunal Electoral.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
2
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz

Lo más compartido

1
Trump envía buques de guerra a Ormuz para romper bloqueo de Irán
2
Legisladores de Alianza Unidad denuncian intento de golpe de Estado y apuntan a Evo, Condori y la COB
3
Caso 'Maletas': Oviedo apunta a fallas en controles de Aduana
4
Alwyas Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
5
Transporte paraliza hoy al país y la COB anuncia marchas en las calles

Más en Cochabamba

06/05/2026
La basura aumenta en la ciudad, Alcaldía dice que inicia industrialización
A cinco días del cierre del botadero de K’ara K’ara, la basura aumenta en la ciudad y se acumula en las calles, los barrios, las viviendas, los mercados y los...
Ver más
05/05/2026
Manfred conforma su gabinete con funcionarios reciclados y nuevos
El alcalde Manfred Reyes Villa posesionó este martes a su gabinete con funcionarios reciclados de su anterior gestión y exconcejales y también incluye a nuevos...
Ver más
La secretaria de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas informó este martes que a partir de hoy se iniciará con la industrialización de la basura. La industria ya se encuentra montada y...
Ver más
05/05/2026
Arranca la industrialización de la basura en Cotapachi y harán compost en Sacabamba
La ciudad de Cochabamba amaneció este martes 5 de mayo con más de 90 puntos de bloqueo en carreteras, avenidas y puentes estratégicos como consecuencia del paro del transporte público que reclama...
Ver más
05/05/2026
Cochabamba amanece bloqueada por el transporte público; la población está perjudicada
La Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) 2026 cerró su cuarta versión con un récord de asistencia con 450.000 visitas en 11 días de actividades y 1.600 expositores, según un reporte de...
Ver más
05/05/2026
Plataforma: La Fexco 2026 supera récord con 450.000 visitas
Cochabamba inició ayer una nueva etapa institucional con la posesión de autoridades departamentales y municipales para la gestión 2026–2031, en una jornada en la que los principales mensajes...
Ver más
05/05/2026
Juran Loza, Manfred y las nuevas autoridades de Cochabamba
En Portada
06/05/2026 País
Transporte va hoy a diálogo y amenaza con paro de 48 horas si no hay resultado
Dirigentes del sector transporte confirmaron su participación en el diálogo convocado por el Gobierno para hoy  a las 8:30 en la Casa Grande del Pueblo.
vista
06/05/2026 Economía
Gobierno apunta a unificar el tipo de cambio oficial y referencial del dólar
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, indicó ayer el plan es unificar el tipo de cambio referencial de dólar con el oficial en base a una sola cotización...
vista
06/05/2026 Seguridad
Ministro Oviedo se salva de la censura la Asamblea Legislativa por caso “maletas”
La Asamblea Legislativa Plurinacional no censuró al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por el caso “maletas”, luego de que el pleno optara por el...
vista
06/05/2026 Cochabamba
La basura aumenta en la ciudad, Alcaldía dice que inicia industrialización
A cinco días del cierre del botadero de K’ara K’ara, la basura aumenta en la ciudad y se acumula en las calles, los barrios, las viviendas, los mercados y los...
vista
06/05/2026 País
En plena aplicación de acción anticrimen siguen asesinatos en El Torno y trópico
El Gobierno desplegó más de 600 efectivos policiales en Santa Cruz para ejecutar  el plan “Halcón contra el crimen organizado” con operativos de control con el...
vista
06/05/2026 Fútbol
Alwyas Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana”, pues a la cabeza de Marcelo Straccia...
vista
Actualidad
A cinco días del cierre del botadero de K’ara K’ara, la basura aumenta en la ciudad y se acumula en las calles, los...
Ver más
06/05/2026 Cochabamba
La basura aumenta en la ciudad, Alcaldía dice que inicia industrialización
El alcalde Manfred Reyes Villa optó por mantener a gran parte del equipo que lo acompañó en la gestión 2020-2025 en la...
Ver más
06/05/2026 Cochabamba
Manfred ratifica a cinco secretarios y suma a tres exconcejales a su gabinete
Dirigentes del sector transporte confirmaron su participación en el diálogo convocado por el Gobierno para hoy  a las 8...
Ver más
06/05/2026 País
Transporte va hoy a diálogo y amenaza con paro de 48 horas si no hay resultado
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, indicó ayer el plan es unificar el tipo de cambio referencial de dólar con...
Ver más
06/05/2026 Economía
Gobierno apunta a unificar el tipo de cambio oficial y referencial del dólar
Deportes
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso
Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
Alwyas Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
Después de una impecable lucha de tres horas y un minuto de partido, Hugo Dellien quedó a un paso de acceder al cuadro...
Ver más
05/05/2026 Tenis
Hugo Dellien protagoniza una dura batalla y cae en el Masters 1000 de Roma
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) declaró inadmisible la apelación que presentó el Club Jorge Wilstermann en...
Ver más
05/05/2026 Fútbol
Wilstermann pierde en el TAS y se confirma su descenso
Doble Click
Por segundo año consecutivo, la escritora potosina Eliana Soza estará presente en el Festival Internacional del Libro...
Ver más
06/05/2026 Cultura
La escritora Eliana Soza resalta la presencia boliviana en Filay 2026
El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en la Met Gala al comparecer disfrazado de anciano.
Ver más
05/05/2026 Espectáculos
El cantante Bad Bunny sorprende y 'envejece' para la Met Gala 2026
Una veitena de poetas de seis naciones estarán presentes en la octava edición del Festival Internacional de Poesía...
Ver más
05/05/2026 Cultura
La poesía toma Santa Cruz con el octavo Festival de Jauría de Palabras
El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026.
Ver más
04/05/2026 Cine
Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones