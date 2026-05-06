Manfred ratifica a cinco secretarios y suma a tres exconcejales a su gabinete

El alcalde Manfred Reyes Villa optó por mantener a gran parte del equipo que lo acompañó en la gestión 2020-2025 en la designación de su nuevo gabinete e incorporó a nuevos profesionales en siete cargos jerárquicos para encarar su última etapa debido a que ya no podrá ir a la reelección en los próximo comicios.

El munícipe ratificó a cinco secretarios, nombró a tres exconcejales de Súmate como secretarios y realizó cuatro designaciones de nuevas.

Reyes Villa se refirió a los ratificados: “Todos son profesionales, algunos se quedan porque realmente es necesaria su permanencia. La Alcaldía necesita un ritmo importante para poder cumplir con la población y los secretarios nuevos podrán coadyuvar”.

La autoridad informó que se contará con la nueva Secretaría de Desarrollo Económico con el objetivo de mejorar las condiciones y oportunidades laborales de la población.

Indicó que el gobierno municipal tiene tres pilares fundamentales: desarrollo humano, urbano y desarrollo económico y por ello, la creación de esta última secretaría para la cual se suprimieron cuatro direcciones y cinco jefaturas.

El gabinete está compuesto por: secretaría General, Alfredo Marusic Quiroga (ratificado); secretaría de Desarrollo de Infraestructura, Gustavo Navia (ratificado); secretaría de Planificación y Medio Ambiente, Gabriela Encinas (ratificada); secretaría Administrativa y Financiera: Mauricio Muñoz Encinas (ratificado) y en la secretaría de Salud, Aníbal Cruz. (Vea la infografía).

Se suman los exconcejales Marilyn Rivera, Walter Flores y Diego Murillo. Entre los nuevos esté el secretario de Asuntos Jurídicos, Abel Zuazo, exvocal suplente del Tribunal Electoral.