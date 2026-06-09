Nevada en el Tunari y Misicuni con bastante frío, registró cero grados

Cochabamba amaneció este martes con una nevada el martes en los picos del Tunari y un cielo nublado. Además, se registró una de las temperaturas más bajas en región de Misicuni, donde el termómetro marcó cero grados Celsius y se espera una máxima de 13 grados, según el Senamhi,

El pronóstico para la ciudad de Cochabamba este martes es de un descenso de temperaturas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) registró una temperatura mínima de 5 grados Celsius y una máxima de 26. Esas condiciones se mantendrán hasta el sábado.