Aniversario de Chapare marcado por actos cívicos y altercado por Pacata

La provincia Chapare conmemoró ayer sus 172 aniversario de creación con una serie de actos protocolares, desfiles cívicos y la participación de autoridades municipales y departamentales de Sacaba, Colomi y Villa Tunari.

Las actividades centrales se desarrollaron, en la rotonda de Servicio de Caminos y la Av. Circunvalación, donde participaron autoridades locales, organizaciones sociales, unidades educativas y representantes institucionales. Durante el acto, el alcalde de Sacaba, Riony Villarroel, destacó la importancia histórica de la fecha y la unidad de los tres municipios que conforman la provincia.

“Con ese fervor cívico estamos celebrando los 172 años de aniversario de la provincia Chapare, que comprende los municipios de Sacaba, Colomi y Villa Tunari”, afirmó la autoridad. Asimismo, recordó que Sacaba también celebra este mes sus 265 años de fundación y anunció actividades deportivas, gastronómicas y la entrega de obras en beneficio de la población.

El alcalde de Colomi resaltó las potencialidades productivas de la región. “Como provincia Chapare tenemos la dicha de contar con tres pisos ecológicos que permiten una importante producción agrícola y emprendimientos empresariales.

Pacata

Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por momentos de tensión. Se registró un altercado entre funcionarios de las alcaldías de Cochabamba y Sacaba debido a la realización del acto. Según reportes, autoridades de la Alcaldía de Cochabamba (Cercado) intervinieron el desfile que realizaban autoridades e instituciones del municipio de Sacaba en la zona de Pacata, generando momentos de tensión y altercados que obligaron a paralizar la actividad.

Desde la Alcaldía de Cercado señalaron que la intervención se realizó porque, según indican, el municipio de Sacaba no contaba con autorización para desarrollar el evento en ese sector.

El secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía de Cercado, Walter Flores anunció que se iniciarán acciones penales por las presuntas agresiones registradas. “Hay agresiones a funcionarios y dirigentes, y estos hechos serán denunciados. Además, en la vía legal hemos demostrado que esta parte del municipio corresponde a Cercado”, señaló.

Desde la Alcaldía de Sacaba rechazaron estas afirmaciones y sostuvieron que no existe una determinación legal que establezca que Pacata forme parte del municipio de Cochabamba. Argumentaron que el proceso en curso corresponde únicamente a una definición de competencias administrativas y que no existe una ley nacional que modifique los límites territoriales.

“Aquí no se ha definido en ningún momento el tema de límites. Hemos nacido como Sacaba y Pacata sigue siendo de Sacaba”, señalaron.