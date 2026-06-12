Asfaltado de Caico-Cotapachi avanza y se entregará para la festividad de Urkupiña

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 12/06/2026 a las 8h53
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La obra de asfaltado del tramo Caico-Cotapachi, en el municipio de Quillacollo, avanza y se entregará en agosto de 2026 con motivo de la festividad de la Virgen de Urkupiña para ayudar con la fluidez vehicular durante la asistencia de cientos de peregrinos.

Con el propósito de verificar el avance ayer el gobernador Leonardo Loza junto a técnicos del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), autoridades de la Alcaldía de Quillacollo y representantes de la comunidad de Cotapachi, realizó una inspección al proyecto carretero Caico–Cotapachi verificando el avance de los trabajos de la primera fase de la obra, cuya entrega está prevista antes de la festividad de la Virgen de Urkupiña.

Durante el recorrido, la autoridad departamental destacó que el proyecto contempla la construcción de cinco kilómetros de vía ejecutados mediante una inversión conjunta de unos Bs 17 millones entre la Gobernación de Cochabamba y la Alcaldía de Quillacollo.

“Ya se está extendiendo la capa asfáltica en este primer tramo. Hemos coordinado con la Alcaldía para concluir esta primera fase antes de las fiestas de Urkupiña y posteriormente continuar con los trabajos hasta completar los cinco kilómetros comprometidos”, señaló el gobernador Leonardo Loza.

La autoridad resaltó la importancia estratégica de esta carretera, que permitirá mejorar la integración vial, facilitar la conexión entre comunidades y contribuir al descongestionamiento de la carretera principal, fortaleciendo el desarrollo económico y social de la región.

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