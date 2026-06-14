Médicos difunden métodos ancestrales para las curaciones
Más de 30 expositores participaron ayer en la Feria de Medicina Tradicional realizada en la plaza principal 14 de Septiembre de Cochabamba, donde ofrecieron productos y conocimientos ancestrales orientados a la prevención y tratamiento de diversas enfermedades.
La actividad fue organizada por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, en coordinación con el Consejo Departamental de Medicina Tradicional y la Unidad de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud y Deportes. El evento se desarrolló desde las 08:00 hasta las 17:00 y congregó a médicos tradicionales, naturistas y productores de remedios elaborados a base de plantas medicinales.
Durante la jornada, la población pudo acceder a productos para afecciones respiratorias, problemas digestivos, enfermedades hepáticas, etc.
Además de infusiones medicinales, champús naturales, miel de abeja y sus derivados, suplementos alimenticios y otros insumos elaborados con ingredientes naturales.
La feria también contó con espacios de lectura de hoja de coca, una práctica ancestral en la que los asistentes realizaron consultas relacionadas con su salud, trabajo y bienestar.