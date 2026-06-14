Médicos difunden métodos ancestrales para las curaciones

El Servicio Departamental de Salud (Sedes)de Cochabamba informó que ninguno de los seis municipios priorizados para fortalecer la vacunación contra el sarampión supera el 40% de cobertura de la... Ver más Sedes alerta de baja cobertura de vacunación contra el sarampión

La cadena Farmacorp impulsa la campaña solidaria “Sí Quiero Abrigarte 2026” bajo el el lema “abriguemos con el corazón” para ampliar la cobertura de ayuda para hogares y personas que requieren apoyo... Ver más Farmacorp impulsa la campaña “Sí Quiero Abrigarte 2026”

La Dirección de Zoonosis informó este viernes que tras recibir una denuncia sobre un presunto criadero ilegal de perros de raza American Bully en la zona de Maica Central. Ver más Denuncian ataque de perros de la raza american bully en un criadero ilegal en la Maica