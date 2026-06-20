Gobierno logra acuerdo con campesinos de Colomi y se levantan los bloqueos

El Gobierno y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Colomi, de la provincia Chapare, en Cochabamba, alcanzaron un acuerdo que permite levantar el bloqueo de carreteras por un periodo de 72 horas como parte de una pausa humanitaria. El consenso fue alcanzado tras una reunión con el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez.

Durante el encuentro, la autoridad y los dirigentes consensuaron una agenda de trabajo para atender demandas relacionadas con proyectos de riego, caminos, vivienda social y servicios básicos. La autoridad destacó que el diálogo permitió encontrar una solución temporal al conflicto y aseguró que el Ejecutivo garantizará el cumplimiento de los compromisos asumidos.