Sedes: refríos redujeron en 12%, pero la alerta sigue por invierno

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba informó que las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) se redujeron en un 12% en la última semana. Sin embargo, la alerta epidemiológica se mantiene debido al descenso de temperaturas.

El Sedes dio cuenta de que se presentaron 13.409 notificaciones en la última semana y debido al descenso de temperaturas se recomienda a la población usar el barbijo, lavado de manos y acudir al médico ante la aparición de síntomas.

Las neumonías también experimentaron una disminución del 9% con 189 casos respecto a los 204 de la anterior semana epidemiológica, según el informe del Sedes.

La recomendación es que las personas con enfermedades de base y mayores de 60 años se vacunen contra la influenza y eviten complicaciones de salud. La vacuna para adultos y pediátrica se encuentra disponible en los centros de salud públicos y se aplica de manera gratuita.

Los casos de varicela se redujeron en 16% de casos notificados, el 17% en niños.

Los reportes de hepatitis se mantienen altos con 49 casos, por lo que se recomienda consumir alimentos elaborados higiénicamente debido a que la enfermedad de debe al consumo de productos contaminados con heces fecales.

Alerta

El Servicio de Salud mantiene la alerta para la herpangina debido a la notificación de 308 casos en este año, 45 solo en la última semana.

Se recomienda evitar el contacto ante los síntomas, tos, estornudo, fiebre, dolor de garganta y úlceras en la faringe. Se recomienda el lavado permanente de manos, la desinfección de utensilios y la notificación.