Cochabamba 216 años: Magaly Castro

Presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Cochabamba

Deseo dejar una Cochabamba que crea en grande. Donde empezar en un garaje no sea el techo, sino el inicio. Una región donde el mérito valga, donde la innovación se premie y donde emprender sea un camino respetado y acompañado.



Quiero una Cochabamba con empresas que nazcan, crezcan, se formalicen, se tecnifiquen y salgan al mundo con marca propia. Una Cochabamba con parques industriales activos, con seguridad energética, con conectividad y con servicios especializados para que las pymes no compitan en desventaja.



Pero sobre todo quiero una Cochabamba con liderazgo compartido. Donde más jóvenes y más mujeres tomen decisiones en directorios de cámaras empresariales y en mesas de inversión. Porque una economía que no usa el 100% de su talento humano, se queda a medio camino.



Esa es la Cochabamba de Visión 2030 que impulsamos desde la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC): conectada, productiva, exportadora y con oportunidades reales.



Definitivamente, hay que dejar de administrar la crisis y empezar a construir futuro. Para eso se necesitan decisiones.



Capital inteligente. Financiamiento que entienda al emprendedor. Con garantías flexibles, educación financiera y acompañamiento.



Estado facilitador. Menos trámites, más resultados. Formalizar debe ser rápido y conveniente.



Seguridad jurídica para que el que invierte sepa que las reglas no van a cambiar mañana.



Articulación productiva. Tecnología, capacitación y asociatividad.



Infraestructura y liderazgo. Logística, energía e industrialización.



Creo en Cochabamba. Creo en su gente y en su capacidad de transformación. Si activamos estos mecanismos hoy, a mediano plazo vamos a hablar de una Cochabamba que no solo resistió, sino que lideró.