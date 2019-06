Armada secuestra draga colombiana

La Armada Boliviana, en presencia de los dirigentes cívicos de los municipios benianos de Rurrenabaque y San Buenaventura, procedió a secuestrar y precintar una draga colombiana, que ayer irrumpió en el río Beni y asegura tener las “concesiones y derechos preconstituidos” para la explotación de oro en el lugar.

“Se ha realizado un secuestro de la draga a cargo de la Armada Boliviana, se ha procedido a precintar para que no sea utilizada, toda vez que no tiene los permisos, ni los documentos, sólo alega que tiene 40 concesiones”, declaró la subgobernadora de la provincia Abel Iturralde, Paola Guerra a ANF, al asegurar que no se permitirá que opere.

De acuerdo al reporte de Río TV Red Amazónica, Carlos Castro Ferreira, supuesto titular del derecho minero denominado “Mapajo de Oro I” contaría con un derecho “preconstituido” sobre una supuesta concesión minera desde el 2006.

Además, presuntamente contaría con autorización del Gobierno.

El área abarcaría la zona norte de San Buenaventura, la isla y la zona Los Sauces de Rurrenabaque.