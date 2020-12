Gas: constantes fracasos ahuyentan la exploración

Tras el anuncio de la operadora Total E&P Bolivia de haber finalizado la perforación del pozo Ñancahuazú X1, en Chuquisaca, con resultados negativos, especialistas en hidrocarburos ven la necesidad de evaluar los recursos hidrocarburíferos del Subandino Sur, puesto que los constantes resultados negativos alejan las nuevas inversiones en exploración.



Total E&P Bolivia informó el domingo que Ñancahuazú X1 alcanzó una profundidad de 5.830 metros “sin que se encontraran las arenas del reservorio”.



En junio, la operadora Shell Bolivia reportó el abandono del pozo Jaguar X6 al no ser comercialmente atractivo, mientras que en diciembre de 2018 se informaba sobre el abandono de Repsol E&P al pozo Boyui X2 al determinar resultados negativos.



Según el analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, la geología del Subandino Sur está demostrando que, al parecer, no tiene ese enorme potencial gasífero que se creía, pues ya anteriormente hubo al menos otros cinco pozos negativos.



Ríos sugiere esperar los resultados de Sipotindi X1, Los Monos y Sararenda, pero, “si estos pozos también nos detectan negativo, creo que hay que hacer una retrospección de que el Subandino ya no es lo que nosotros pensábamos”, dijo Ríos.



Agregó que los constantes resultados negativos “desalientan la exploración” que ejercen las empresas operadoras. “Uno puede explorar uno, dos, tres, cuatro o cinco pozos, pero si no van saliendo (comerciales), entonces las empresas cada vez se ponen más reacias a seguir poniendo plata en una zona que no está dando resultados”, agregó.



Por su parte, el analista en hidrocarburos José Padilla observa fallas en la sísmica, actividad que permite localizar los recursos hidrocarburíferos que se encuentran en el subsuelo. Según él, anteriormente hubo mucha tecnología china de mala calidad que puede ser el motivo de los resultados desfavorables.



Sin embargo, dijo desconocer si en los pozos mencionados se aplicó tecnología china.