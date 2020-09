Gas: interés de nuevos clientes en Brasil promoverá la exploración

La autorización del Ministerio de Minas y Energía de Brasil a dos empresas de ese país para importar hasta 2,7 millones de metros cúbicos día (MMm3d) de gas natural boliviano permitirá promover el desarrollo de áreas que actualmente en exploración. El interés de estos posibles clientes es considerado como una importante oportunidad para el sector hidrocarburos de Bolivia, señalan analistas.

Según el portal brasileño Canal Energía, la empresa UEGA - UEG Araucária recibió la autorización del Ministerio de Minas y Energía para importar gas natural desde Bolivia en un volumen de hasta 2,19 MMm3d por un periodo de hasta tres años. El gas será destinado para la operación de la central termoeléctrica Araucária (PR).

El mismo medio señala que la autorización gubernamental alcanza a tres representaciones del Grupo Gerdau, vinculado al sector del acero, con un volumen de hasta 519.000 m3d. Gerdau Açominas demandará 210.000; Gerdau Aços, 169.000, y Longos e Aços Especiales, 140.000.

Raúl Velásquez, analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, considera que la autorización a las mencionadas empresas representa una noticia alentadora para Bolivia, puesto que permitiría concretar la primera negociación con actores privados y, de ese modo, incrementar los volúmenes de las exportaciones al vecino país.

Destacó que el hecho de contar con nuevos clientes genera condiciones interesantes para la inversión y “probablemente esto pueda servir como una importante señal para promover el desarrollo de áreas que están actualmente en exploración”.

Velásquez citó áreas como Caipipendi, Sábalo, Ñancahuazú o Sipotindi, con importante potencial, cuya producción “debería responder a los nuevos desafíos”.

El analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos señala que, una demanda abierta en Brasil, además del interés de posibles clientes pese a la abundancia de gas producido en ese país, significa incentivos para la exploración.

Sin embargo, aclara que Bolivia no podrá negociar ningún nuevo contrato mientras no defina las nuevas condiciones del contrato de exportación de gas a Argentina. Explicó que, al considerar los volúmenes máximos comprometidos a Brasil y Argentina, además del mercado interno, no hay el suficiente gas para cumplir con nuevos clientes.

Mencionó que el compromiso de enviar entre 16 y 18 MMm3d a Argentina en periodo de invierno es el principal obstáculo para concretar nuevos en firme con clientes en Brasil. Explicó que, en caso de no reducir ese pico, solamente se podría pensar en contratos interrumpibles con los nuevos clientes brasileños.