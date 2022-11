Indígenas piden cambiar Ley Minera para resguardar las áreas protegidas

Indígenas que habitan dentro del Parque Nacional Madidi y sus alrededores plantearon modificar la Ley Minera 535 y elaborar nueva normativa de áreas protegidas para evitar que la minería ingrese en sus territorios. Respaldaron la anulación del acuerdo del Gobierno con los mineros, pero advirtieron que aún hay "puertas abiertas" para que la actividad extractiva avance a estas regiones.



"Hemos tomado conciencia de que la Ley Minera es el problema. Se desnudó que esta ley es contraria a la Constitución, a los pueblos indígenas y las áreas protegidas. Utilicemos eso para pedir que esta ley sea anulada o derogada", dijo la líder indígena Ruth Alipaz, quien es parte de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey.



El fin de semana, esta organización, que en el pasado se opuso a los megaproyectos hidroeléctricos en el Bala y el Chepete, impulsados por el gobierno de Evo Morales, emitió un pronunciamiento en el que se resalta esta demanda.



"La sociedad boliviana en su conjunto debemos reescribir una nueva normativa de las áreas protegidas y una nueva normativa minera y de otros sectores susceptibles de afectar derechos de nuestros pueblos indígenas y el ambiente, donde no se permitan actividades destructivas y depredadoras", se lee en parte del documento.



El mismo se refiere al acta suscrita entre el Gobierno y la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) el 7 de noviembre, en la que se anuló el acuerdo a la vez suscrito entre el Ejecutivo y los mineros para formalizar la minería en las áreas protegidas.



La Mancomunidad aplaudió la anulación del acuerdo con los mineros; sin embargo, consideró que aún "hay puertas abiertas" para que la minería ingrese a los parques nacionales.



"Esta anulación es nominal, pero nada nos garantiza que se cumpla, por eso vayamos a analizar la ley", acotó.



Domingo Ocampo, también representante de la Mancomunidad, señaló que "se debe reescribir la norma para que ya no haya estas puertas abiertas y no hablen de una 'adecuación de la minería a la normativa'".



El sector cooperativista minero, después de la firma de su acuerdo el 27 de octubre, señaló que se busca realizar minería que respete las regulaciones normativas.



El artículo 226 de la Ley 535 señala que la minería puede realizarse dentro de áreas protegidas "previo cumplimiento de la normativa ambiental" y "cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de protección del área".



Se añade que la minería anterior a la creación del parque "debe adecuarse a la normativa ambiental".

Cuestionan plan de manejo del Madidi

La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey denunció que se modificó el Plan de Manejo del Parque Nacional Madidi sin cumplir los requisitos de consulta y participación de las poblaciones que habitan dentro esta área.



El plan de manejo de un área protegida detalla las zonas al interior de la misma, su extensión y el tipo de actividades que están permitidas en cada una de ellas.



Por ello, se cuestionó que el Gobierno hable de "garantizar la vigencia del plan de manejo", así como "emitir certificados" conforme a éstos.



Se exigió que los indígenas participen en la elaboración de estos planes.