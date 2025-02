Bolivia avanza en la inclusión financiera, pero aún falta superar algunas barreras

Bolivia avanzó en la inclusión financiera, de acuerdo a la última edición del Índice de Inclusión Financiera (IIF), elaborado por Credicorp en colaboración con Ipsos Perú, un estudio, que analiza la accesibilidad, uso y percepción de la calidad de los servicios financieros en ocho países de Latinoamérica; aunque también muestra que aún existen algunas barreras que superar.



El estudio, que empezó a levantar datos desde el 2021, señala que este 2024 Bolivia dejó el último puesto que ocupó en las tres anteriores ediciones y se posicionó por encima de México (42,6) en el ranking de inclusión financiera, con una puntuación de 43,7, sobre 100.



El informe reconoce que, si bien existe una tendencia positiva en el nivel de inclusión financiera, se mantiene en un rango ‘medio bajo’, ya que la región aún se encuentra por debajo de los 50 puntos con 47.6.



También explica que, en el caso particular de Bolivia, este progreso se debe “principalmente a sus avances en la dimensión de calidad percibida, la cual no había reportado mayores incrementos en ediciones pasadas”.



En esta dimensión, Bolivia mostró el mayor progreso de la región, ya que escaló tres posiciones en el ranking, con una puntuación de 60,8 y pasó por encima de Chile (59,6), Perú (59,4), México (56,8) y Argentina (54.4).



Si bien Bolivia registra que el 40% tiene confianza en el sistema financiero, indica que sólo un 28% en seguridad percibida, que mide la “percepción de seguridad que tienen los ciudadanos al guardar su dinero en una entidad financiera, realizar transferencias de dinero o utilizar algún producto financiero digital”.



A pesar de este progreso en calidad percibida, Bolivia continúa presentando el puntaje más bajo en cuanto al uso del sistema financiero, que evalúa transacciones básicas, con información sobre el uso de medios bancarizados para hacer pagos y transferencias; medios de recepción de ingresos y los medios de ahorro.



En esta dimensión Bolivia está en el fondo del ranking con 24.0, pese a que tuvo un incremento significativo en relación a los últimos dos años, ya que en 2022 registró 19.9 y en 2023 tuvo 20,5.



“Si bien la frecuencia de uso mensual de productos financieros ha aumentado en comparación con la medición anterior, esta se mantiene muy por debajo del promedio regional y no se registran avances en los demás indicadores de uso”, dice el informe sobre Bolivia.



El estudio muestra, por ejemplo, que sólo el 29% usa medios formales para realizar transferencias, el 7% recibe sus ingresos en cuenta de terceros, el 31% en cuenta propia y el 41% no tiene ingresos; además que sólo el 22% ahorra dentro del sistema financiero, el 16% lo hace fuera y el 63% no ahorra.



Bolivia enfrenta varios desafíos en la dimensión de uso, ya que el efectivo continúa siendo dominante, con un 100% de la población utilizándolo como principal método de pago, el promedio mensual de uso de productos financieros mejoró, pasando de 2,5 veces al mes en 2023 a 4,5 en 2024. Sin embargo, el país todavía está por debajo del promedio regional de 8,4 veces al mes.



Sin embargo, existe un avance en el uso de las billeteras móviles. En 2024, el 45% de los bolivianos utiliza regularmente este tipo de herramienta, un incremento notable comparado con el 20% registrado en 2023. El estudio señala que el 38% de los bolivianos tiene una tarjeta de débito, el 34% billetera digital y el 30% una cuenta de ahorro.



Este avance ha sido impulsado por la entrada de billeteras digitales como Yape en el mercado boliviano, consolidando al país como el de mayor crecimiento en este aspecto dentro de la región.



La tenencia de billeteras móviles evolucionó en gran medida en los últimos años en el país, ya que en 2021 sólo el 15% contaba con ellos y para 2024 alcanzó un 34%.



Finalmente, en la dimensión de acceso al sistema financiero, Bolivia se mantiene en el penúltimo lugar en el ranking con 46,3 puntos.



Pese a su posición, Bolivia tuvo una mejora constante desde 2021, año en el que registró una puntuación de 39.3, en el 2022 tuvo 42.4 y el año pasado 45.3.



En cuanto al acceso, Bolivia mostró avance ya que ahora el 35% de los bolivianos afirma conocer al menos 10 productos financieros, frente al 27% en 2021.



“A pesar del aumento en la adopción de servicios financieros digitales, persiste el temor a realizar transacciones a través de esos medios, tanto entre usuarios como no usuarios de productos de ahorro y crédito. Esto es más pronunciado en Panamá y Bolivia”, dice el informe.