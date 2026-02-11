Presidente de YPFB inspecciona en surtidores calidad de los combustibles

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, realizó una visita técnica a la estación de servicio “Calacoto” de la ciudad de La Paz, donde constató la confiabilidad y la calidad de los combustibles líquidos comercializados, según un reporte de la empresa estatal.

“Realizamos una inspección técnica dentro de lo que es el trabajo continuo que desarrolla YPFB. Definitivamente este tema ya está solucionado y los usuarios pueden cargar el combustible en cualquier estación de servicio a nivel nacional con toda seguridad y tranquilidad. Detectamos el problema y lo hemos corregido”, indicó Akly Flores.

Durante la visita técnica realizada la noche de este miércoles, la máxima autoridad de la estatal petrolera exhibió a los medios de comunicación una muestra de gasolina proveniente de la planta de Senkata.

YPFB cuenta con un sistema integral técnico robusto de control y trazabilidad de la calidad de los combustibles líquidos. YPFB ratifica su compromiso de garantizar la calidad de los combustibles en toda la cadena logística de suministro a su cargo, conforme a la normativa técnica y regulatoria vigente.

“Uno de los grandes retos al asumir esta gestión fue terminar con el problema de las colas debido a una mala gestión y falta de divisas. Con gran esfuerzo en estos noventa días ya podemos decir que no hay colas en los surtidores”, añadió.

La autoridad ratificó que se trabaja sobre un sistema heredado, que se lo está corrigiendo, buscando asegurar que el combustible esté respaldado por verificaciones rigurosas. La seguridad y el consumo de combustibles de calidad es prioridad absoluta de YPFB. En esa esa línea, los días de autonomía a nivel nacional de gasolina son de 8,8 días y los de diésel son 8,9 días. Este escenario permite a la estatal petrolera avalar el suministro de combustibles líquidos en el mercado interno.

Asimismo, técnicos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), conjuntamente representantes del sector de mototaxistas y transportistas de San Julián suscribieron, por separado, entendimientos que reflejan la voluntad de diálogo y coordinación, para analizar y gestionar una solución respecto a los daños calificados en los motorizados.