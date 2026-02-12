YPFB establece 12 requisitos para acceder al seguro por la gasolina desestabilizada

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y dirigentes del sector de mototaxis avanzaron ayer en la activación de un seguro solidario por la gasolina de mala calidad que dañó sus motorizados y acordaron que se pedirán 12 requisitos para el resarcimiento de daños.

Los transportistas deben cumplir una serie de requisitos para acceder a la cobertura de este proceso que se ejecutará en coordinación con la compañía de seguros, el reaseguro, el ajustador y peritos técnicos, con el fin de cuantificar los daños y proceder a la devolución de recursos.

“Este requerimiento tiene que pasar al ajustador y a un peritaje técnico para poderlo validar técnicamente”, explicó el vicepresidente de YPFB, Sebastián Daroca.

Los requisitos que figurarán en el formulario son: RUAT para demostrar la propiedad o transferencia (1), excepcionalmente en caso de no contar con el requisito 1 deberá presentar una Certificación otorgada por la Federación sobre su afiliación y la custodia del motorizado (2), Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) (3), número de Cuenta bancaria o billetera móvil (4), nombre del banco o a nombre de quien sale cheque (5), número de celular del afectado (6), nombre de la Federación o institución (7), taller o mecánico que reparó el automotor (8), recibos o facturas de la reparación (9), categorías del daño (10), declaración jurada no notariada ni con firma de abogacía (11) y carnet de identidad del afectado (12).