BCB desliza que solo la Asamblea podría legalizar billetes sustraídos en accidente

En un informe ante el Senado, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, descartó ayer que el ente emisor vaya a convalidar la circulación de los billetes sustraídos tras el siniestro aéreo de la semana pasada en El Alto. Sin embargo, aclaró que esto debe reflexionarse y que tal vez podría hacerse mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Con toda sinceridad, y también la del directorio del Banco, no podemos legalizar robos, no podemos legalizar algo que es ilegal”, dijo ante los parlamentarios.

Varios sectores de organizaciones sociales y hasta parlamentarios sugirieron legalizar los billetes siniestrados, ante las complicaciones que han surgido en el mercado por tener que revisar cada billete de la Serie B mediante aplicaciones. En este contexto, se han reportado casos de personas que no reciben todos los billetes de cortes de 10, 20 y 50 bolivianos de la Serie B.

Espinoza aclaró que validar los billetes observados “puede ser una circunstancia que nos ayude a que ya toda la Serie B empiece a circular, pero esa debería ser una reflexión entre todos”.

Recalcó que el BCB, dentro de sus potestades, no podría hacer esta convalidación, pero tal vez otras instancias como las del parlamento.

“Otras instancias tal vez puedan hacerlo, tal vez en estas instancias parlamentarias”, afirmó ante los senadores.

También el presidente del BCB descartó que se vaya a anular toda la Serie B de billetes en cortes de 10, 20 y 50 bolivianos, por el costo millonario que implicó la adquisición del material que ya se tiene en circulación y en bóvedas del BCB.

Además, dijo que no se puede anular toda la Serie B, porque traer una nueva Serie tardaría al menos un año y medio.

Enfatizó que los billetes al momento del siniestro aún eran de la empresa proveedora y que, en ese marco, el BCB fue incluso más allá de sus responsabilidades para atender la situación.

Devolución

La Policía pidió a la población devolver los billetes del avión siniestrado en El Alto sin temor a represalias. Al menos 30 personas ya lo hicieron de forma voluntaria entre el lunes y martes en el Banco Central de Bolivia.

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, Javier Salgueiro, informó que los billetes devueltos suman 160 y corresponden a cortes de 10 y 20 bolivianos.

“Pedimos a los que hayan logrado sacar estos billetes o de alguna manera haberlos obtenido puedan depositarlos en el Banco Central. No se está tomando ninguna represalia en contra de estas personas”, señaló.

Precisó que estos billetes no tienen valor legal, por lo que se busca retirarlos de circulación mediante la entrega voluntaria de quienes los tengan. Advirtió que la situación podría complicarse si los billetes son utilizados en transacciones.