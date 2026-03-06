BCB desliza que solo la Asamblea podría legalizar billetes sustraídos en accidente

Economía
Redacción Central
Publicado el 06/03/2026 a las 8h32
ESCUCHA LA NOTICIA

En un informe ante el Senado, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, descartó ayer que el ente emisor vaya a convalidar la circulación de los billetes sustraídos tras el siniestro aéreo de la semana pasada en El Alto. Sin embargo, aclaró que esto debe reflexionarse y que tal vez podría hacerse mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Con toda sinceridad, y también la del directorio del Banco, no podemos legalizar robos, no podemos legalizar algo que es ilegal”, dijo ante los parlamentarios.

Varios sectores de organizaciones sociales y hasta parlamentarios sugirieron legalizar los billetes siniestrados, ante las complicaciones que han surgido en el mercado por tener que revisar cada billete de la Serie B mediante aplicaciones. En este contexto, se han reportado casos de personas que no reciben todos los billetes de cortes de 10, 20 y 50 bolivianos de la Serie B.  

Espinoza aclaró que validar los billetes observados “puede ser una circunstancia que nos ayude a que ya toda la Serie B empiece a circular, pero esa debería ser una reflexión entre todos”.

Recalcó que el BCB, dentro de sus potestades, no podría hacer esta convalidación, pero tal vez otras instancias como las del parlamento.

“Otras instancias tal vez puedan hacerlo, tal vez en estas instancias parlamentarias”, afirmó ante los senadores.

También el presidente del BCB descartó que se vaya a anular toda la Serie B de billetes en cortes de 10, 20 y 50 bolivianos, por el costo millonario que implicó la adquisición del material que ya se tiene en circulación y en bóvedas del BCB.

Además, dijo que no se puede anular toda la Serie B, porque traer una nueva Serie tardaría al menos un año y medio.

Enfatizó que los billetes al momento del siniestro aún eran de la empresa proveedora y que, en ese marco, el BCB fue incluso más allá de sus responsabilidades para atender la situación.

Devolución

La Policía pidió a la población devolver los billetes del avión siniestrado en El Alto sin temor a represalias. Al menos 30 personas ya lo hicieron de forma voluntaria entre el lunes y martes en el Banco Central de Bolivia.

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, Javier Salgueiro, informó que los billetes devueltos suman 160 y corresponden a cortes de 10 y 20 bolivianos.

“Pedimos a los que hayan logrado sacar estos billetes o de alguna manera haberlos obtenido puedan depositarlos en el Banco Central. No se está tomando ninguna represalia en contra de estas personas”, señaló.

Precisó que estos billetes no tienen valor legal, por lo que se busca retirarlos de circulación mediante la entrega voluntaria de quienes los tengan. Advirtió que la situación podría complicarse si los billetes son utilizados en transacciones. 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Tres años, miles de lavados, una sola elección: Todo Brillo
2
YPFB programa despacho de 5 millones de litros de gasolina aditivada desde Senkata y Palmasola
3
EEUU y países de Latinoamérica acuerdan en Miami combatir a los “narcoterroristas”
4
Accidente aéreo: 24 personas continúan internadas en seis hospitales de La Paz
5
Gobierno inicia erradicación de coca y evistas fortalecen protección a Morales

Lo más compartido

1
Israel ataca a Teherán y Beirut; Irán promete una “destrucción completa”
2
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
3
Aprehenden a policía por presunta extorsión a peruanas en Desaguadero
4
Invitan al “Cocha Coffee Fest” en el parque Abraham Lincoln el domingo
5
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina

Más en Economía

06/03/2026
Medinaceli afirma que la alerta del mal estado de la gasolina se conoció en el anterior gobierno
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Muricio Medinaceli, aseguró ayer que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el expresidente de Yacimientos...
Ver más
05/03/2026
Había alerta de daños a motores por gasolina de mala calidad hace 5 meses
Los importadores de automotores advirtieron del problema a las autoridades de YPFB y de la ANH a fines de septiembre de 2025, reveló el Ministro de...
Ver más
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, brindará este jueves un informe oral ante el pleno de la Cámara de Senadores sobre la calidad de la gasolina, tema cuestionado por...
Ver más
05/03/2026
Ministro de Hidrocarburos rendirá informe oral en el Senado sobre calidad de la gasolina
Una vez superado el proceso de preparación e incorporación de aditivos en la gasolina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) despacha desde la madrugada de este jueves, 2 millones de...
Ver más
05/03/2026
YPFB despacha 2 millones de litros de gasolina aditivada para abastecer Santa Cruz
Los supermercados y tiendas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) aceptan pagos con billetes de Bs 10, Bs 20 y Bs 50 de la Serie B, previamente revisados por los verificadores...
Ver más
05/03/2026
Supermercados de Emapa aceptan pagos con billetes de la Serie B revisados por los verificadores del BCB
Más del 80% de los rentistas y derechohabientes del Sistema de Reparto accederá a un incremento mensual superior a Bs 700 a partir de abril, informó este miércoles el director general ejecutivo del...
Ver más
05/03/2026
Senasir: 80% de los rentistas y derechohabientes recibirá un incremento superior a Bs 700
En Portada
06/03/2026 Seguridad
Accidente aéreo: 24 personas continúan internadas en seis hospitales de La Paz
A una semana del accidente aéreo del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz informó este viernes que...
vista
06/03/2026 País
YPFB programa despacho de 5 millones de litros de gasolina aditivada desde Senkata y Palmasola
Desde las plantas de almacenaje de Senkata y Palmasola, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) intensifica los despachos de gasolina aditivada en...
vista
06/03/2026 Mundo
EEUU y países de Latinoamérica acuerdan en Miami combatir a los “narcoterroristas”
Representantes de defensa de varias naciones  de Latinoamérica, incluida Bolivia, firmaron en Miami una declaración conjunta que reafirma el compromiso...
vista
06/03/2026 País
El TSE da fechas para los debates y pide a los medios evitar la violencia política
Para el 11 y el 15 de marzo ha fijado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los debates de candidatos a gobernadores y alcaldes, respectivamente, en los nueve...
vista
06/03/2026 Cochabamba
Amplían plazo del ‘Perdonazo exprés’ con 100% de descuento en multas tributarias
La Alcaldía a través de la Secretaría de Atención al Ciudadano informó ayer que continúa vigente el denominado “Perdonazo exprés”, una medida destinada a...
vista
06/03/2026 País
Declaran "Paceñas de Pura Cepa" a las mujeres emprendedoras del mercado Las Cholas
El Concejo Municipal de La Paz aprobó este viernes la resolución, propuesta por el concejal Javier Escalier, que declara "Paceñas de Pura Cepa" a las mujeres...
vista
Actualidad
El Concejo Municipal de La Paz aprobó este viernes la resolución, propuesta por el concejal Javier Escalier, que...
Ver más
06/03/2026 País
Declaran "Paceñas de Pura Cepa" a las mujeres emprendedoras del mercado Las Cholas
A una semana del accidente aéreo del avión Hércules C-130 en la ciudad de El Alto, el Servicio Departamental de Salud (...
Ver más
06/03/2026 Seguridad
Accidente aéreo: 24 personas continúan internadas en seis hospitales de La Paz
Desde las plantas de almacenaje de Senkata y Palmasola, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) intensifica...
Ver más
06/03/2026 País
YPFB programa despacho de 5 millones de litros de gasolina aditivada desde Senkata y Palmasola
Cochabamba será sede el domingo 8 de marzo de “Cocha Coffee Fest”, un evento que pretende llegar a todos los amantes...
Ver más
06/03/2026 Cochabamba
Invitan al “Cocha Coffee Fest” en el parque Abraham Lincoln el domingo
Deportes
Con un arbitraje polémico de Jordy Alemán que fue duramente cuestionado por los hinchas bolivaristas por la expulsión...
Ver más
06/03/2026 Fútbol
Always Ready da el primer golpe a Bolívar, en Villa Ingenio, en la semifinal de la Copa de Verano
Always Ready y Bolívar, los dos equipos de mejor rendimiento en la Copa de Verano, jugarán hoy a las 18.00 el primero...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Always Ready y Bolívar, en la primera final de la Copa de Verano, en El Alto
Blooming se hizo respetar en su casa, aprovechó además la diferencia numérica, y con tres goles en el segundo tiempo...
Ver más
05/03/2026 Fútbol
Blooming se clasifica a la fase de grupos con triunfo ante San Antonio
Aurora presentó a Michael Rangel y Sebastián Altamirano como refuerzos para esta temporada en la que quieren dar que...
Ver más
04/03/2026 Fútbol
Aurora se refuerza con un top colombiano, Rangel, y un talento nacional, Altamirano
Doble Click
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que...
Ver más
06/03/2026 Cultura
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas
En Verona, Italia, durante la última década del siglo XVI, Romeo Montesco y Julieta Capuleto, adolescentes, se enamoran...
Ver más
05/03/2026 Cultura
El 1er concierto de 2026 de la OFC es de amor