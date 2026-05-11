Industriales alertan que bloqueos causan pérdidas de $us 60 millones diarios

Economía
ABI
Publicado el 11/05/2026 a las 21h10
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En conferencia de prensa, la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz) y la Cámara de Industria y Comercio de Pando (CIC Pando) expresaron este lunes su profunda preocupación por los efectos económicos y sociales que ocasionan los bloqueos registrados en diferentes regiones del país, advirtiendo que esta situación genera un severo daño al aparato productivo nacional y a la estabilidad económica de Bolivia.

Los industriales señalaron que actualmente existen alrededor de 40 puntos de bloqueo en el territorio nacional, situación que está provocando pérdidas económicas estimadas entre 50 y 60 millones de dólares por día para la economía boliviana, afectando de manera directa a la industria, el comercio, el transporte, las exportaciones y a miles de trabajadores y familias que dependen de estas actividades.

El presidente de la CNI, Gonzalo Morales, explicó que los bloqueos provocan una desaceleración del crecimiento económico y una mayor presión inflacionaria debido al incremento de costos logísticos y de transporte, así como dificultades en el abastecimiento de productos esenciales. Asimismo, alertó sobre el riesgo de desabastecimiento en los mercados y el impacto negativo que esta situación tiene sobre la canasta familiar boliviana.

Otro de los efectos identificados es la disrupción de las cadenas de suministro, que impide el normal funcionamiento del aparato productivo y compromete el cumplimiento de contratos y entregas tanto en el mercado interno como externo. Esta situación también repercute en la reducción de ingresos para empresas y trabajadores, afectando la sostenibilidad de diversas actividades económicas.

Similar criterio fue compartido por el presidente de Cadinpaz, José Eduardo Iriarte, quien sostuvo que debido a los bloqueos trabajar en La Paz se vuelve cada vez más difícil y afecta el potencial productivo de nuestro departamento.

La CNI advirtió además que los bloqueos deterioran la imagen internacional de Bolivia como destino de inversión, generando incertidumbre y afectando la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. Del mismo modo, señalaron que esta conflictividad impacta negativamente en la recaudación fiscal y limita la capacidad de recuperación económica del país.

En ese sentido, hizo un llamado a priorizar el diálogo y garantizar el libre tránsito de vehículos en el territorio nacional, señalando que el país necesita estabilidad, certidumbre y condiciones adecuadas para preservar la producción, el empleo y el abastecimiento de alimentos y productos para la población boliviana.

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