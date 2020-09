EEUU se niega a "legitimar otro fraude electoral" en Venezuela

Washington y Caracas |

Estados Unidos dijo ayer que no contribuirá a "legitimar otro fraude electoral" en Venezuela, una afirmación considerada "el colmo" por el gobierno de Nicolás Maduro.

Washington, que junto a unos 60 países desconoce el mandato de Maduro por considerarlo resultado de comicios fraudulentos, se pronunció tras la invitación de Caracas a la ONU y la Unión Europea (UE) para observar las elecciones legislativas del 6 de diciembre en el país sudamericano.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, instó "a todos los actores democráticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a continuar insistiendo en las condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas, para unas elecciones libres y justas".

"Nosotros y nuestros socios democráticos en Venezuela y la comunidad internacional no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral más llevado a cabo por el régimen de Maduro", afirmó en un comunicado.

Pompeo dijo que 34 países apoyan un gobierno de transición en Venezuela para asegurar comicios transparentes.

Ayer insistió en que esas condiciones "no existen" en Venezuela, después de que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, asegurara que hay "amplias garantías" y que Maduro levantara medidas judiciales contra más de un centenar de opositores, entre ellos varios colaboradores del jefe parlamentario Juan Guaidó.

Pompeo rechazó que la situación en Venezuela cambie con "la desestimación condicional de los cargos penales" contra un centenar de venezolanos, ninguno de los cuales debería haber sido encarcelado "ni un solo día".

Destacó que Guaidó y otros opositores como Leopoldo López, Julio Borges y Carlos Vecchio siguen "amenazados, acosados y acusados por el régimen", en tanto el diputado Juan Requesens permanece bajo arresto domiciliario.

Además, indicó Pompeo, no fueron liberados líderes chavistas o sindicales destacados, ni miembros del ejército.

También recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue "designado ilegalmente" y "permanece bajo un estricto control del régimen". Y afirmó que no hay libertad de prensa, expresión o reunión, "condiciones mínimas para recibir una misión de observación electoral internacional creíble".

En un tuit, Pompeo deploró lo que describió como "la última táctica de Maduro para hacer que las próximas elecciones parezcan 'libres y justas'".

Caracas reacciona

Arreaza reaccionó, señalando que el presidente estadounidense, Donald Trump, que busca la reelección el 3 de noviembre, animó a sus seguidores a votar dos veces.

"Vaya descaro del secretario Pompeo al pretender cuestionar nuestras elecciones", tuiteó Arreaza.

"En su país la plutocracia de dos partidos elitistas gobierna gracias a un sistema electoral tan fraudulento y racista que ayer Donald Trump llamó a sus seguidores a votar más de una vez por él. El colmo!", escribió.

Trump dijo que los ciudadanos deberían primero votar por correo, si esa opción es admitida en su estado, y luego el día de la elección concurrir a la mesa de votación para asegurarse de que su voto llegó y, de no ser así, votar nuevamente.

Capriles rompe con Guaidó

El líder político venezolano Henrique Capriles rompió definitivamente sus lazos con el bloque que encabeza Guaidó y se preguntó si el país va a tener una oposición autoritaria que dice "cómo pensar", como ya lo hace "el régimen".

"Si ya tenemos un régimen autoritario que nos dice cómo pensar, ¿vamos a tener una oposición que hace lo mismo?", se preguntó Capriles en un video transmitido a través de sus redes sociales en el que se refirió en numerosas ocasiones a Guaidó pero no mencionó su nombre en ningún momento.

Su ruptura con el bloque de Guaidó se consolidó, precisamente, poniendo en entredicho la principal estrategia para los próximos meses del presidente de la Asamblea Nacional, de no presentarse a las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 6 de diciembre, aunque aseguró ser consciente del carácter autoritario del "régimen de Maduro".

Capriles cree oportuno acudir a los comicios tomando como ejemplo la transición en Polonia que lideró Lech Walesa tras las elecciones legislativas de 1989.

"Ayer me estaban señalando porque supuestamente Capriles está negociando con el canciller de Turquía", aseguró acerca del diálogo que sostuvo con el Gobierno de Maduro a través del ministro del país euroasiático y con la intermediación de la UE.

Sin embargo, aclaró que esa conversación fue apenas una llamada telefónica con el ministro Mevlüt Çavusoglu, que pidió dialogar con él tras tener distintas conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya.