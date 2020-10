Rusia descarta prolongar el trato de desarme New Start

Moscú y Washington |

El congelamiento de los arsenales nucleares, como propone EEUU en el marco de las negociaciones para el prolongamiento del tratado de desarme New Start, que expira a inicios de 2021, sería "inaceptable" para Rusia, declaró ayer un alto responsable ruso.

"Es una proposición inaceptable", declaró el viceministro ruso de Relaciones exteriores Serguei Riabkov, citado por las agencias de prensa rusas, en reacción a las declaraciones del negociador estadounidense Marshall Billingslea.

Poco antes, el enviado especial de EEUU para el Control de Armas, Marshall S. Billingslea, aseguró que ha llegado a un "principio de acuerdo" con Rusia para salvar el acuerdo New Start, el último pacto de control de armas nucleares vigente entre ambas potencias.

"Creemos que hay un principio de acuerdo en los niveles más altos de nuestros dos Gobiernos", aseveró Billingslea, quien encabezó el equipo negociador de Washington desde el inicio en junio de las conversaciones para sustituir o renovar el New Start, que vence el 5 de febrero de 2021.

Durante un evento en el centro de pensamiento Heritage Foundation, Billingslea explicó que EEUU podría estar dispuesto a prorrogar el New Start a cambio de la congelación mutua de arsenales nucleares, algo a lo que hasta ahora se había mostrado reticente.

"Hemos indicado a los rusos que, de hecho, estamos dispuestos a prorrogar el Nuevo Tratado Start durante algún tiempo, siempre que a cambio acepten una limitación o una congelación de su arsenal nuclear. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo", explicó el diplomático.

Indicó que Rusia todavía tiene que dar su visto bueno al acuerdo y enfatizó en que, cualquier pacto, se debe dejar abierta la puerta a la participación futura de China.

Desde el principio de las negociaciones, EEUU ha insistido en que China debe ser parte de las conversaciones sobre el New Start a pesar de que el gigante asiático se niega a sentarse en la mesa de negociaciones al considerar que tiene muchas menos armas nucleares que Washington y Moscú.

La última ronda de negociaciones sobre el New Start se celebró en Helsinki el 5 de octubre y, cuando concluyó, Billingslea dijo en Twitter que había habido "importantes progresos".

Sin embargo, después de ese diálogo, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se mostró mucho más pesimista y afirmó que el New START, morirá por las condiciones "absolutamente unilaterales" de EEUU.

El New Start, firmado en 2010, limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire. Su vigencia podría ser prorrogada por cinco años, hasta 2026.

Los expertos temen que la expiración del New Start lleve a una nueva carrera de rearme nuclear, ya que por primera vez desde 1972 no habría ningún acuerdo de control de armas atómicas en vigor entre las dos mayores potencias nucleares del mundo.

Rusia y EEUU tienen un 90 por ciento de todas armas nucleares que existen en el planeta.

El Nuevo START podría convertirse en el tercer tratado de desarme que para EEUU llega a su fin bajo la Presidencia de Donald Trump.

Estados Unidos se retiró el año pasado del acuerdo INF sobre la eliminación de misiles de medio y corto alcance suscrito en 1987.

Además, en mayo, EEUU anunció su salida en un plazo de seis meses del Tratado de Cielos Abiertos de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE).