Trump y Biden aceleran a cuatro días de las presidenciales en EEUU

Tampa y Nueva York |

El republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden multiplicaron ayer sus mítines, no menos de tres para el presidente estadounidense, luego que ambos cortejaron el jueves a los votantes de Florida, uno de los estados clave más preciados.

El presidente republicano protagonizó tres actos en Michigan, Wisconsin y Minnesota mientras que su rival demócrata compareció en Iowa y Minnesota y Wisconsin.

Como el jueves en Florida, un estado clave, ambos coincidirán en algunos estados a cuatro días de que los estadounidenses decidan cuál de ellos entrará en la Casa Blanca en enero.

Los ciudadanos de Florida pudieron ver sus diferentes estilos y estrategias y, particularmente sus divergencias sobre cómo enfrentar la pandemia de coronavirus.

Muchos menos activo que su rival, Biden, de 77 años, redujo las salidas de su feudo de Delaware e hizo cuestión de dar el ejemplo ante el mortal Covid-19.

"Nuevamente Donald Trump realizó un evento ultra-propagador", dijo Biden en un acto bajo lluvia en Tampa a 20 minutos de donde Trump había hablado pocas horas antes.

El presidente Trump acusó ayer a Biden ser un "político corrupto", de haber hecho negocios con China, y de ser un "globalista intransigente al que no le importan los trabajadores".

"Joe Biden es un político corrupto; la familia Biden se parece cada vez más a una familia criminal. Se llevaron millones de dólares de los comunistas chinos, mientras que el vicepresidente Biden envió trabajos de Michigan a China. Si gana Biden, gana China", tuiteó ayer el mandatario.

"Esta elección decidirá si restauramos el gobierno de una clase política corrupta, o si declaramos que en EEUU ¡todavía estamos gobernados por la gente!", subrayó.

Según Trump, "el discurso de Biden está compuesto en un 90 por ciento por historias y mentiras".

En otro tuit, destacó que "Joe Biden pasó los últimos 47 años subcontratando sus trabajos, abriendo sus fronteras y sacrificando sangre y tesoros estadounidenses en interminables guerras extranjeras".

"Es un globalista intransigente al que no le importan los trabajadores. En repetidas ocasiones intentó recortar Medicare y el Seguro Social", dijo.

"Votó por la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio, destripando sus industrias para financiar el ascenso" chino.

Biden

Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, pasarán toda la víspera electoral, el próximo lunes, en diferentes puntos de Pensilvania, en una jornada maratónica que pone de relieve la importancia que esa campaña da al estado en su estrategia para llegar a la Casa Blanca.

La campaña del demócrata anunció que Biden tendrá un acto de campaña el domingo en Filadelfia (Pensilvania) y posteriormente el lunes viajará a diversos lugares del estado con la ayuda de Harris y los cónyuges de ambos, Jill Biden y Doug Emhoff, que permitirán cubrir más terreno en solo 24 horas.

Tanto Biden como Harris animarán a "salir a votar, al tiempo que hablarán de cómo unificar a los estadounidenses para enfrentar las crisis del país y ganar la batalla por el alma de la nación", indicó un comunicado de la campaña de Biden.

En esta recta final, la fórmula Binden-Harris presentó también un vídeo musical en español titulado "El Cambio", interpretado por la cantante puertorriqueña Chesca, que se anunciará en MTV y canales digitales durante la jornada electoral.

Una vitoria de Biden allí, cuyos resultados se conocerán muy tarde la noche del martes, terminaría rápidamente con el suspenso de la jornada electoral.

Ambos están cabeza a cabeza en las encuestas en Florida que tiene en juego 29 de los 270 votos necesarios en el Colegio Electoral para llegar a la Casa Blanca.