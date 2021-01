Destacados ejecutivos de EEUU piden al Congreso certificar victoria de Biden

Nueva York |

Decenas de destacados ejecutivos estadounidenses pidieron anoche al Congreso certificar a Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos, en una carta conjunta en la que afirmaron que es hora de que "el país avance".

La misiva, firmada por más de 170 directivos de sectores que van desde las finanzas y los deportes hasta la tecnología y los medios de comunicación, condena cualquier intento de frustrar el proceso de certificación como "contrario a los principios esenciales" de la "democracia" estadounidense.

"Esta elección presidencial ya se decidió y es hora de que el país avance", se lee en la copia de la carta publicada por el grupo de defensa empresarial Partnership for New York City.

"El Congreso debe certificar la votación del Colegio Electoral el miércoles 6 de enero", afirmaron.

Ese paso es generalmente una formalidad, pero más de 100 congresistas republicanos y alrededor de una docena de miembros republicanos del Senado han anunciado planes de presentar objeciones el miércoles.

Al menos un representante de la Cámara Baja y un miembro de la Cámara Alta deben objetar la certificación para que el tema se debata y vote en el plenario de cada cámara.

Sin embargo, una eventual votación estaría condenada al fracaso en la Cámara Baja controlada por los demócratas y el Senado de mayoría republicana, donde varios senadores republicanos han reconocido la victoria de Biden y han dicho que no la disputarán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa proclamando falsamente su victoria en las elecciones del 3 de noviembre. El mandatario ha instado a sus partidarios a ir a Washington el miércoles cuando se reúna el Congreso, lo que genera temores de enfrentamientos en la capital del país.

"El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris ganaron en el Colegio Electoral y los tribunales han rechazado las impugnaciones al proceso electoral", dijeron los 179 ejecutivos que firmaron la carta.

Con la pandemia de Covid-19 aún rampante en Estados Unidos, "nuestros líderes debidamente elegidos merecen el respeto y el apoyo bipartidista de todos los estadounidenses en un momento en el que nos enfrentamos a las peores crisis económicas y de salud de la historia moderna", dijeron los empresarios.

Entre los firmantes de la misiva están el director de operaciones de Blackstone, Jonathan Gray; el presidente de Microsoft, Brad Smith; el director ejecutivo de Altice USA, Dexter Goei, y el cofundador de Lyft John Zimmer.

Los directores ejecutivos de Goldman Sachs y American Express Company, junto con el director ejecutivo de BlackRock, Laurence Fink, y los directores de las Asociaciones Nacionales de Baloncesto masculinas y femeninas, Adam Silver y Catherine Engelbert, también firmaron el pedido.

Albert Bourla, director ejecutivo del gigante farmacéutico Pfizer, responsable de desarrollar una de las vacunas contra el Covid-19, también se encontraba entre los signatarios.