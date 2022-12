Presidenta de Perú hace llamado a la calma, tras protestas en varias ciudades

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo este sábado un llamado a la calma y el diálogo a los pequeños grupos de manifestantes que salieron en los últimos días a protestar en diversas ciudades del país, hechos que han provocado siete detenciones y ocho heridos, hasta el momento.

A través de su cuenta en Twitter, Boluarte declaró que el respeto, el diálogo y la tolerancia son imprescindibles en democracia.

Agregó que la Policía Nacional le ha informado que el viernes hubo siete detenidos, cuatro civiles y cuatro policías lesionados en algunas protestas, razón por la cual remarcó que "garantizamos el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos".

La jefa de Estado hizo "un llamado a la calma y serenidad" y subrayó que "el diálogo y entendimiento es imperativo".

Varios tramos de la carretera Panamericana Sur han sido bloqueados de manera intermitente por piquetes de manifestantes, lo cual ha generado la suspensión del tránsito de pasajeros durante un fin de semana largo.

Cientos de personas acudieron la noche del viernes a la céntrica plaza San Martín para protestar contra la destitución de Castillo y exigir el adelanto de elecciones generales, después de que la vicepresidenta Dina Boluarte jurase como nueva jefa de Estado para completar el periodo presidencial hasta el 2026.

La televisión local mostró varios grupos de manifestantes en el centro de Lima, donde hubo enfrentamientos con la Policía Nacional y la reacción de los uniformados, lanzando gases para disolver la movilización.

El adjunto de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, declaró a Radio Nacional que debido a las protestas se han reportado el uso de gases lacrimógenos, detenciones, y la toma de espacio público.

En ese sentido, pidió a la Policía Nacional "una actuación prudente y conforme a ley porque todavía no hay autoridades, no hay ministros con los cuales se pueda dialogar", dado que Boluarte aún no ha nombrado a su gabinete de ministros.

El diario La República informó que en las manifestaciones del viernes hubo al menos cuatro detenidos y el portal Epicentro TV reportó un herido en el rostro con una bomba lacrimógena durante la marcha en el centro de Lima.

Las manifestantes se han producido también en los exteriores del penal ubicado en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía en el distrito limeño de Ate, donde el expresidente Castillo está recluido desde el miércoles por rebelión, después de ordenar el cierre del Congreso, un ejecutivo de emergencia, anunciar que iba a gobernar por decreto y reordenar el sistema judicial.

La Policía Nacional reportó que sus efectivos mantienen "el orden y la seguridad" en dicha sede policial, pero la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) informó que en ese lugar se produjo al menos una agresión que ha afectado a los reporteros que cubren las incidencias tras la detención de Castillo.

La ANP informó el viernes que se ha registrado cuatro incidencias, a nivel nacional, en las que han resultado afectados al menos seis periodistas el 7 y 8 de diciembre en el contexto de las movilizaciones sociales por la actual coyuntura política.