Milei cumple su plan de ajuste en primeros 11 meses de gobierno

A un año de su inesperado triunfo en las presidenciales en Argentina, Javier Milei ha consolidado su imagen de político excéntrico, impulsivo e inflexible, y ha cumplido muchas de sus promesas de campaña, incluido un severo plan de ajuste y un inédito desmantelamiento del Estado que, sin embargo, no han dañado significativamente su popularidad.

Tras el cierre de los colegios electorales el 19 de noviembre de 2023, un rumor cada vez más fuerte comenzó a circular por los estudios de televisión, las sedes de campaña y las calles de toda Argentina: Javier Milei había arrasado en las elecciones y sería el nuevo presidente.

"No hay lugar para el gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para las medias tintas", dijo aquella noche tras consagrarse con el 56 % de los votos, en un discurso en el que prometió que cumpliría "a rajatabla" con los compromisos que había asumido durante la campaña.

La 'motosierra' y la inflación

Entre sus promesas estaban llevar a cabo un achicamiento sin precedentes del Estado, una severa reforma laboral y tributaria y un cambio drástico en materia de política económica, incluido un plan de shock con el principal objetivo de reducir la inflación.

"Con una motosierra en la mano, dijo cosas como 'vamos a hacer un ajuste mayor al que pide el Fondo Monetario Internacional, la mejor salud es la privada, la mejor educación es la privada, vamos a sacar subsidios de las tarifas', toda una serie de cosas que las terminó haciendo", opina en una entrevista con EFE Juan Luis González, autor del libro El Loco: Javier Milei, el hombre que obedece a su perro, una biografía no autorizada del ahora presidente.

El líder ultraderechista llegó a aquella elección no solo como un outsider provocador, disruptivo y ruidoso, sino como el único que ofrecía a los argentinos un camino radical hacia la tan ansiada estabilidad económica.

Tras un pico inflacionario en diciembre producto de una devaluación del peso tras asumir el cargo, las políticas de ajuste de Milei han desencadenado un proceso de desinflación que registra incrementos menores al 5 % mensual desde mayo, algo que no sucedía desde hace años. Aún así, el aumento interanual del IPC se ubicaba en octubre por encima del 190%.

Estas medidas han ido acompañadas de una fuerte recesión y un importante aumento de la pobreza, que en sus primeros seis meses de Gobierno escaló desde un 41,7 % a un 52,9 % y ha afectado especialmente a la clase media.

"El ajuste fundamental que ha hecho el presidente es a costa de los jubilados, de los salarios públicos y en parte de los salarios privados, e incluso del trabajo cuentapropista (autónomo o independiente)", señala a EFE el analista Jorge Arias, de la consultora Polilat, al destacar que "el activo más importante" que tiene hoy el presidente es haber logrado reducir y estabilizar la inflación.

La narrativa del excéntrico Milei

Ambos analistas coinciden en la habilidad de Milei para construir una narrativa en torno al concepto de "la casta", que consideran clave para su llegada a la Presidencia al diferenciarse de los políticos tradicionales.

Cree que su capacidad para moldear la definición de esa "casta" durante estos 11 meses de gobierno le han permitido seguir presentándose la única alternativa viable y así mantener sus niveles de popularidad, que se ubican en torno al 50%.

Consultados por el aspecto personal, consideran que la llegada a la Casa Rosada no ha moderado los aspectos más impulsivos e irreverentes del excéntrico líder, quien —según afirman— ha mantenido la autenticidad de la campaña.

Más continuidades que cambios

"Veo más continuidades que cambios. Es lo que uno podía imaginar que iba a suceder si tomabas a un líder político inestable, violento, solitario y muy seguro de sí mismo, y le ponías 14 millones de votos y lo mandabas a la quinta de Olivos (residencia presidencial)", señala González.

El escritor y periodista resalta, sin embargo, como principal aspecto de su evolución "el ejercicio de la crueldad" contra todo aquel que considera su enemigo.

De cara al futuro, si bien vaticinan que su partido, La Libertad Avanza (LLA), tendrá un buen desempeño en las elecciones legislativas de 2025, ambos indican en que todo se reducirá al éxito o al fracaso del modelo económico implementado por Milei.

"Va a tener que empezar a responder con la economía y no solo con sus baluartes de campaña", anticipa González.