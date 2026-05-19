La UE llama “a la calma y al diálogo” en Bolivia

La Unión Europea (UE) y los Estados miembros exhortaron este martes al diálogo entre los sectores movilizados y las autoridades del Gobierno; asimismo, condenaron los actos de violencia suscitados en las ciudades de La Paz y El Alto.

"Siete meses después de la celebración de unas elecciones generales ejemplares, y ante los acontecimientos que se están desarrollando en Bolivia, la Unión Europea y sus Estados Miembros hacen un llamamiento a la calma y al diálogo dentro del respeto de la democracia, del orden constitucional y de las instituciones del Estado, y condenan cualquier acto de violencia", se lee en una declaración.

La declaración fue publicada este martes por la Delegación de la Unión Europea, junto con las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea presentes en Bolivia: Alemania, España, Francia, Italia y Suecia.

"La Unión Europea recuerda asimismo que las manifestaciones y protestas deben desarrollarse de manera pacífica, con pleno respeto del Estado de Derecho y los Derechos Humanos", se subraya en el documento.

Actos de violencia se registraron este lunes, 18 de mayo, en las ciudades de La Paz y El Alto por parte de grupos radicales durante una marcha que descendió a la sede de gobierno por demandas y problemas sociales.

En La Paz se cumplen más de dos semanas de bloqueos de caminos, pese a que las autoridades del Gobierno nacional convocan constantemente a los sectores movilizados al diálogo para resolver demandas y problemas y no perjudicar a la población.