Violación múltiple: jueza absuelve a menor implicado

La jueza del menor, Shirley Becerra, determinó anoche absolver de culpa al menor de 14 años, uno de los acusados de violación múltiple de Santa Cruz. Este lunes dará lectura al fallo íntegro en el que la autoridad judicial argumentaría su decisión.

El colectivo Mujeres Creando anunció movilizaciones de protesta y las abogadas de la víctima además de apelar la sentencia, pedirán la destitución de la jueza.

La Fiscalía acusaba al menor de edad por el delito de violación agravada en el grado de coautoría contra a una joven de 18 años que ocurrió el 14 de diciembre de 2018.

“Yo quiero agradecer a Dios, porque se ha hecho justicia, se hizo justicia con cinco inocentes”, dijo a los medios una de las madres de los acusados, luego de conocer el fallo de Becerra.

Arleti Tordoya, una de las abogadas de la víctima, lamentó la decisión de la jueza del menor porque no valoró ninguna de las evidencias que presentó el Ministerio Público, pero además criticó que a lo largo del juicio que duró más de un mes no cumplió con el principio de imparcialidad.

“Sucedió algo significativo porque dio la palabra al menor, pero no quiso escuchar a la víctima que estaba en el juicio con la excusa de no revictimizarla. Utiliza eso cuando le conviene”, señaló. También denunció que la jueza quiso que la Policía saque al padre de la víctima porque éste le pidió al abogado de la defensa que no la señale.

La joven quedó indignada -dijo la abogada- al escuchar la decisión de la jueza Becerra, a quien también calificó de parcializada.

Tordoya calificó de “mal antecedente” para la justicia boliviana y sobre todo para las mujeres que se animan a denunciar la violencia.

PIDEN CONDENA PARA IMPUTADOS

La Fiscalía presentó la acusación por el delito de violación agravada contra los imputados, recluidos en Palmasola, Carlos Alejandro S. S., Jorge Andrés J. P., Alejandro C. P. y José Antonio R. F.

La resolución conclusiva tiene la firma de los fiscales Nancy Carrasco, Yovana Castro, Yolanda Aguilera, Marcos Arce y Félix Balderas. El documento, al que tuvo acceso El Deber, adjunta 108 pruebas (documentales, testificales, materiales y periciales) para demostrar que los imputados son autores del vejamen sexual registrado en diciembre de 2018 en el motel Deluxe de Santa Cruz.