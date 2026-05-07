Se agudiza crisis de la basura y bloquean vía al vertedero en Cotapachi

Cochabamba enfrenta una creciente crisis en la gestión de residuos sólidos tras el cierre del botadero de K’ara K’ara, el 30 de abril, situación que ha derivado en la acumulación de basura en calles, conflictos intermunicipales y alertas sanitarias.

El nuevo gerente de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA), René Quiroga, señaló que la recolección continúa de manera progresiva y que en un plazo de dos días la ciudad podría estar limpia. “No se va a parar la limpieza, vamos a continuar trabajando”, aseguró. Dijo que los residuos son trasladados hacia Cotapachi, donde se prevé iniciar un proceso de clasificación e industrialización.

Sin embargo, esta medida ha generado rechazo en sectores sociales. Vecinos de Albarrancho y del municipio de Quillacollo han bloqueado rutas para impedir el paso de camiones recolectores.

El alcalde Manfred Reyes Villa sostuvo que la industrialización de la basura es una solución pendiente desde hace décadas. “Estamos resolviendo un problema de más de 20 años”, afirmó.

El alcalde de Quillacollo, Luis Santa Cruz, cuestionó que residuos de Cercado sean trasladados a otro municipio. Indicó que cada región debería encargarse de su propia basura y convocó al diálogo para evitar una escalada del conflicto. Asimimo tras una reunión ratificó que no se permitirá el ingreso de basura de Cercado a Quillacollo y anunció una inspección conjunta al botadero y a la planta de industrialización prevista para los próximos días.

La Alcaldía de Cochabamba informó que ha convocado al diálogo a los vecinos y representantes de distintos sectores con el objetivo de buscar consensos que permitan encarar la crisis de los residuos sólidos de manera coordinada. Mientras tanto, en distintos puntos de la ciudad, los vecinos denuncian contenedores colapsados, malos olores y proliferación de insectos y roedores, lo que incrementa los riesgos para la salud.

Salud

El responsable de la Unidad de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la UMSS, Yersin Mamani, advirtió que la acumulación de basura puede generar enfermedades gastrointestinales como diarreas y hepatitis así como afecciones respiratorias por la exposición a gases tóxicos. “Los lixiviados pueden contaminar alimentos y los vectores como moscas y ratas transportan bacterias y virus”, explicó.

Además, señaló que los grupos más vulnerables son niños, adultos mayores y personas con enfermedades de base, quienes pueden presentar complicaciones graves. También alertó sobre el riesgo en centros de salud, donde la acumulación de residuos biológicos y puden ser focos de contaminación.

A nivel ambiental, los tiraderos ilegales representan un peligro adicional, ya que sustancias químicas de las baterías, electrodomésticos y residuos industriales pueden filtrarse en el suelo y afectar fuentes de agua.

La crisis refleja no solo un problema operativo, sino también la falta de coordinación entre municipios y la urgencia de implementar soluciones sostenibles.