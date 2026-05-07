Fexco 2026 de Cochabamba superó los $us 84 millones en intenciones de negocio

Cochabamba
ABI
Publicado el 07/05/2026 a las 13h46
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Como resultado de la Rueda Empresarial de Negocios y la Vitrina Comercial Exportadora, la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco) Negocios 2026 consolidó un movimiento económico proyectado superior a los $us 84 millones.

Fueron empresas y compradores internacionales de 12 países los que participaron de estas actividades con encuentros empresariales, negociaciones activas y nuevas oportunidades de exportación para productos bolivianos.

Los resultados fueron presentados este jueves por el presidente de la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco), Juan Carlos Ávila, quien destacó que ambos espacios constituyen mecanismos eficientes de vinculación comercial, fortaleciendo procesos de internacionalización empresarial y apertura de mercados para el aparato productivo nacional.

La Rueda Empresarial de Negocios reunió a empresas de Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, China y Estados Unidos, con encuentros vinculados a manufactura, agroindustria, logística, tecnología, innovación, construcción, comercio y servicios. Este espacio generó más de $us 63,2 millones en intenciones de negocio y superó las 3.500 citas empresariales estructuradas.

El 78% de las interacciones empresariales ingresaron en fase de negociación activa, fortaleciendo procesos de compra y venta de productos, provisión de materia prima, servicios especializados y nuevos mecanismos de articulación comercial entre empresas de 14 sectores económicos.

En el caso de la Vitrina Comercial Exportadora, se consolidó reuniones especializadas entre empresas bolivianas y compradores internacionales de Estados Unidos, Colombia, Perú, Brasil, Uruguay y Argentina, alcanzando una tasa de efectividad del 74,4% en reuniones comerciales.

Este espacio generó un movimiento económico proyectado mayor a $us 21,3 millones en intenciones de negocio, a través de 117 reuniones de negocios orientadas a exportación, distribución internacional y representación comercial.

El vicepresidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Raúl Solares, destacó que la Fexco Negocios 2026 consolida a Cochabamba como una plataforma estratégica de articulación empresarial, internacionalización e integración económica.

Por su parte, la gerente general de Fexco, Mariela Jiménez, señaló que la feria se convirtió en "un punto de integración económica y comercial que fortalece el ecosistema empresarial de Cochabamba y del país".

De acuerdo a un boletín de la FEPC, la Fexco 2026 proyecta un impacto equivalente al 2,6% del Producto Interno Bruto departamental, consolidándose como uno de los principales dinamizadores económicos de Cochabamba.

 

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