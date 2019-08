Implicados involucran a magistrado en la red de corrupción de Quillacollo

Declaraciones de testigos y audios involucran al consejero de la Magistratura Omar Michel Durán en la red de corrupción que operó en la Alcaldía de Quillacollo en las gestión de Zacarías Jayta.

Se trata del tercer caso que involucraría al alto funcionario del Órgano Judicial, que ya es investigado por un caso de presunta presión a una jueza de Tarija para favorecer a un acusado de feminicidio y también en otra investigación por tráfico de influencias para “cuotear” cargos judiciales.

Según la declaración de un testigo ante la Fiscalía, se señala que Jayta (2018-2019) tomó la silla municipal bajo el auspicio del diputado del MAS Lucio Gómez y del exviceministro Feliciano Vegamonte. Gómez, según la declaración, aseguraba que tenía el control de jueces y magistrados, entre ellos Omar Michel Durán.

En uno de los audios filtrados se escucha al diputado Gómez hablando con el exsecretario de Transportes Henry Crespo sobre la llegada de Michel a la ciudad y que presuntamente el magistrado habría gestionado la ampliación de una investigación contra Eduardo Mérida. “Sabes quién le ha ampliado (la investigación), el Michel, el Michel ha debido hacer eso por la plata… ayer en la mañana había ido. Está el Michel aquí, él ha debido hacer ampliar, está dolido porque él está involucrado”, señaló Gómez en el audio.

En tanto, una carta atribuida al exalcalde Jayta, se señala: “Ellos hablaron con distintos fiscales, ya que Lucio Gómez asegura que tiene el control de muchos fiscales, magistrados, siempre menciona a Omar Michel Durán, que es o era magistrado, y en uno de los audios se escucha que Michel está aquí y está enojado por la plata y es por eso que le han ampliado (las investigaciones) a Mérida”.

Esta carta, que fue entregada a la Fiscalía y a la representación del Viceministerio de Transparencia por una persona cercana a Jayta, vincula al supuesto cobrador de la red, Israel Aleluya, con el exconcejal Víctor Osinaga y señala que les ayudó a tramar la caída de Mérida.

“Aleluya hace los contactos con el magistrado Michel, a quien Lucio Gómez apoyaba en las campañas para este Michel. Hacen presión desde Sucre, el abogado Javier pide que su esposa vaya como directora jurídica, antes estaba en Recursos Humanos”, señala el apunte.

Según la nota, el magistrado Michel pidió dos cargos en Quillacollo para sus allegados, uno en la oficina de Catastro y otro en Jurídica, este último sería el nexo directo entre la red y Michel. Gilmar Terrazas, abogado de Lucio Gómez, explicó que existen declaraciones que vinculan a Michel y que los mismos familiares de Jayta habían señalado que el magistrado visitó el domicilio del exalcalde para ofrecer su colaboración.

Terrazas señaló a Aleluya como nexo entre la presunta red de corrupción y el magistrado. “Tenemos entendido que él era el contacto directo desde Sucre, por las declaraciones que hacen varios funcionarios”, indicó a tiempo de asegurar que serán las investigaciones las que revelen si existe o no algún vínculo.

Consultado sobre el presunto nexo de Michel con su defendido, Terrazas apuntó que Gómez se reunió con muchas autoridades en el marco de sus funciones como diputado nacional.

3 denuncias contra Michel. El consejero de la Magistratura Omar Michel tiene ya tres denuncias por presuntas irregularidades.

EL MAGISTRADO GUARDA SILENCIO

Los Tiempos buscó la versión del magistrado Omar Michel Durán, pero el consejero de la Magistratura no respondió las llamadas y, según su secretaria personal, no se encontraba en su oficina en horas de la tarde. Un periodista en Sucre afirmó que el magistrado no está dando declaraciones a la prensa.

El caso de la red de corrupción de Quillacollo se destapó tras la suspensión de Eduardo Mérida. Audios, videos y declaraciones señalan que una red conformada por funcionarios, concejales, personas particulares y el diputado Lucio Gómez (MAS) cobraban millonarias coimas, vendían cargos y se encargaban de sacar y poner alcaldes. Hay 10 personas investigadas, siete de ellas con detención preventiva, entre ellas el diputado Gómez.

MÉRIDA APUNTA A MICHEL POR FALLO EN SU CONTRA

El exalcalde de Quillacollo Eduardo Mérida aseguró que, de acuerdo a las declaraciones de testigos a las que accedió, el excoordinador de la Alcaldía de Quillacollo Jesús Saldívar era el encargado de cobrar dinero y llevarlo a Sucre “para consolidar mi tumbamiento”.

“Según la declaración de Saldívar, (Israel) Aleluya tiene el contacto con (el magistrado) Omar Michel y él habla con el Tribunal Constitucional para que consoliden mi tumbamiento (…) Todos los dineros iban a Omar Michel en Sucre para garantizar que Mérida no retorne”, dijo.

Mérida fue alcalde hasta junio de 2018, cuando fue alejado de la silla municipal por una decisión judicial. Lo reemplazó Zacarías Jayta. Mérida acudió a instancias superiores hasta llegar al Constitucional, que al final le negó el retorno a la Alcaldía. El exalcalde señaló que esta decisión fue gestionada por Michel, por lo que pedirá una investigación.